Sabato 19 marzo, a partire dalle 21:25, su Canale 5 cominceranno le puntate serali del talent show Amici di Maria De Filippi. Anche quest'anno saranno nove le puntate previste dal palinsesto, ma ancora non è chiaro se si tratterà di puntate registrate oppure in diretta. Ancora non si conoscono i nomi dei giudici che andranno a comporre la giuria del serale di Amici 2022 anche se in rete, ormai da giorni, circolano notizie insistenti sulla probabile presenza di Stefano De Martino, Belén Rodriguez, Giorgia e Giulia Michelini. Le prime notizie certe sul format del programma, le ha date la stessa conduttrice ai ragazzi nel daytime mandato in onda su Canale 5 oggi 8 marzo 2022.

I ragazzi di Amici hanno ricevuto una comunicazione da parte della conduttrice Maria De Filippi

Nel pomeridiano di oggi 8 marzo 2022 i ragazzi di Amici hanno ricevuto una comunicazione e si sono radunati tutti quanti in gradinata. La conduttrice del programma, Maria De Filippi, si è collegata direttamente con loro per dargli delle informazioni in merito alle puntate del Serale. Innanzitutto Maria ha fatto i complimenti a tutti i ragazzi presenti in quanto i professori di ballo e di canto non hanno voluto eliminare alcun alunno e mandare tutti direttamente alla parte finale del talent show. La conduttrice, però, ha ricordato ai ragazzi che la produzione aveva indicato agli insegnanti il numero di quattordici posti da assegnare al Serale, per consentire loro una adeguata esposizione del loro talento.

Nonostante questo i professori erano liberi di disporre secondo il loro volere, infatti i concorrenti con la maglia d'oro sono diventati diciotto. Successivamente Maria ha comunicato ai ragazzi che la produzione ha chiesti ai professori di dividersi a coppie.

Ci saranno tre squadre che risulteranno dall'accostamento delle coppie dei prof, tre i giudici

In questo modo ogni squadra sarà composta da due professori, uno di canto e uno di ballo, che si porteranno dietro i rispettivi allievi seguiti nel corso dell'anno. Durante le puntate serali del talent show, come ha dichiarato Maria ai ragazzi nel daytime, ci sarà una giuria esterna chiamata a giudicare la gara e composta da tre persone.

Nel corso della prima puntata avverranno due o tre eliminazioni. I ragazzi, finita la comunicazione della conduttrice, hanno cominciato a formulare varie ipotesi su come saranno formate le squadre. In particolare Lda ha dichiarato che secondo lui le squadre saranno così composte: Zerbi/Celentano, Cuccarini/Todaro, Pettinelli/Peparini. Anche gli altri ragazzi hanno espresso le loro opinioni anche per capire con quali compagni di ritroveranno in squadra.