Jessica Selassié è la vincitrice del Grande Fratello Vip. Subito dopo la vittoria, la principessa ha rilasciato le interviste di rito in cui non ha potuto dare a meno di parlare di Barù. Jessica non ha chiuso tutte le porte, anzi. "Vediamo se mi chiama, se mi cerca", ha infatti dichiarato, segno che il nobile toscano è ancora nei suoi pensieri. Peccato che Barù, dopo la proclamazione della vincitrice sia sparito.

Jessica ci spera ancora con Barù: 'Vediamo se mi chiama, se mi cerca'

Il rapporto tra la vincitrice Jessica Selassié e Barù Gaetani continua ad appassionare i fan del Gf Vip.

In molti si stanno chiedendo cosa succederà tra loro a telecamere spente. Ed è quello che si sta chiedendo pure Jessica che, rispondendo alle domande nel post finale, non ha potuto fare a meno di rivolgere il suo pensiero al nobile toscano. In particolare, la maggiore delle sorelle Selassié ha dichiarato: "Con Barù vedremo". A chi domandava se tra lei e il gieffino potesse nascere qualcosa al di fuori del reality, la vincitrice non ha escluso nulla: "Adesso che siamo fuori perché no?", per poi aggiungere: "Vediamo se mi chiama se mi cerca".

Abbraccio tra Jessica e Barù dietro le quinte del Gf Vip

I Jeru, come sono soprannominati i fan della coppia Jessica- Barù, sperano quindi che tra i due, a telecamere spente, possa nascere qualcosa di importante.

Magari fuori dalle mura di Cinecittà I due potrebbero conoscersi meglio. Non si sa cosa succederà e nemmeno se i due si frequenteranno al di fuori dal Gf Vip. Jessica con le sue dichiarazioni nel post finale, sembra lasciare uno spiraglio aperto. Intanto i fan si chiedono cosa sia successo subito dopo la proclamazione della vincitrice.

Sui social non ci sono molti filmati al riguardo e questo ha indisoettito gli utenti. Uno dei pochi video è stato pubblicato da Giacomo Urtis. Qui si vede un abbraccio tra Jessica e Barù. Un abbraccio fugace a quanto sembra. Subito dopo, il mobile toscano ha fatto perdere le sue tracce.

Mistero Barù: scomparso nel post puntata

Stando a quanto rivelato da Giacomo Urtis, subito dopo aver abbracciato Jessica, Barù sembra sia scomparso dallo studio del Gf Vip. Va anche detto che, a differenza della scorsa edizione, quest'anno non c'è stato nessun party in albergo per festeggiare. Dunque, le informazioni di cosa sia successo dietro le quinte una volta terminata la finalissima, sono davvero poche. Meno male che qualcosa è stato spifferato da Giacomo Urtis, il quale ha raccontato che Barù si è volatilizzato nel post puntata. Il chirurgo dei Vip lo voleva intervistare in diretta Instagram ma non lo ha più trovato. Che fine avrà fatto? Di certo non è scomparso dai pensieri di Jessica, visto che la vincitrice ha parlato di lui già nelle sue prime interviste. Bisognerà attendere i prossimi movimenti social di Barù e Jessica per capire come si evolverà il loro rapporto ora che il Gf Vip si è concluso.