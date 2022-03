Barù sembra essere diventato l'argomento preferito di molti concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo che il nobile ha usato parole poco carine nei confronti delle principessine Selassié in un confessionale, soprattutto Lulù non gliene fa passare neanche una. Cercando di far ragionare Jessica sull'uomo per il quale si è presa una cotta, la finalista del reality-show ha detto cose molto forti, ma la sorella maggiore pare non voglia dare retta a nessuno se non al suo cuore.

Tensione prima della fine del Grande Fratello Vip

Anche se molti vipponi non sono d'accordo, Barù è un finalista della sesta edizione del Grande Fratello Vip: è stato il pubblico a premiare Gaetani per ben due volte lunedì scorso, prima facendolo vincere contro Manila e poi contro Sophie.

Lulù non ha ancora digerito questi verdetti e l'altra sera si è lamentata con Jessica.

Anche se la sorella cercava di non ascoltarla per non farsi condizionare nel suo già controverso rapporto con il nobile, Lucrezia ha detto: "Gli aerei che ha avuto sono solo grazie a te, altrimenti non glieli mandava nessuno".

"Io sono vera e dico sempre la verità", ha aggiunto la fidanzata di Manuel prima di contestare anche le decisioni dei telespettatori nell'ultima puntata che è andata in onda, ovvero la semifinale.

"Anche il fatto che abbia vinto due televoti con persone che stavano qui da sei mesi, io la trovo una cosa molto ambigua", ha fatto sapere Selassié tra le mura di Cinecittà.

L'indecisione della protagonista del Grande Fratello Vip

Vedendo Jessica non propensa al dialogo, Lulù ha cominciato ad attaccarla anche sul personale, dicendole che deve smetterla di fidarsi di persone false come Barù.

"Svegliati, anche la mamma ti direbbe le cose in questo modo. Io sono così anche fuori e lo sai", ha tuonato la finalista del Grande Fratello Vip in una delle liti che hanno animato il venerdì sera dei vipponi all'interno della casa.

La maggiore delle sorelle Selassié si è detta convinta di voler ascoltare solamente le sue sensazioni, non facendosi condizionare da pareri esterni.

La ragazza, dunque, si è lasciata intenerire dal dietrofront che il nobile ha fatto nelle ultime ore dopo essersi reso conto di aver esagerato nell'attaccare le principessine, la loro famiglia e i comportamenti che assumono davanti alle telecamere.

Retroscena sulla 'capanna' del Grande Fratello Vip 6

Lulù sta cercando in ogni modo di far aprire gli occhi a Jessica, soprattutto perché è certa del fatto che Barù la stia prendendo in giro e che fuori dalla casa non accetterà mai di frequentarla.

In un confessionale che ha fatto subito dopo la semifinale del Grande Fratello Vip, Lucrezia si è lasciata sfuggire un'informazione che ha creato parecchio chiacchiericcio sui social network.

"La verità è che si sono baciati sotto la capanna, solo che lui non vuole dirlo. Anzi, ha proprio fatto promettere a mia sorella di non dire niente", ha detto la fidanzata di Manuel Bortuzzo.

Insomma, in quell'ora di tempo che hanno trascorso lontano da occhi indiscreti e senza microfoni addosso, i Jerù si sarebbero scambiati dolci effusioni, salvo poi accordarsi per non renderle pubbliche.

In un momento di rabbia, infatti, la maggiore delle sorelle Selassié si è lasciata scappare che all'interno della capanna sarebbe successo qualcosa tra lei e Barù, ovvero un avvicinamento fisico che le avrebbe fatto prendere coscienza dell'attrazione che c'è tra loro sin dall'inizio.

Jessica, dunque, spera ancora di poter conquistare il cuore del nobile Gaetani, ma lui sembra irremovibile soprattutto finché vivranno tra le mura di Cinecittà.