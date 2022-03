Nel corso del daytime del Grande Fratello Vip, andato in onda l'11 marzo, è stato mostrato un confessionale piuttosto spiazzante di Lulù. La principessina etiope, infatti, si è esposta svelando quello che sarebbe accaduto tra Jessica e Barù dentro la capanna, ovvero quando si sono appartati per circa un'ora qualche giorno fa per parlare del loro rapporto. La fidanzata di Manuel sostiene che i due si sarebbero baciati, ma il nobile avrebbe convinto sua sorella a non dire nulla per non rovinare la magia di quel momento.

News sulla 'coppia' del Grande Fratello Vip 6

Lulù sta andando contro Barù dopo aver ascoltato le parole che ha usato per descrivere Jessica e la sua famiglia.

Si è immediatamente esposta per difendere la sorella e per consigliarle di allontanarsi subito dal compagno d'avventura che ha offeso lei e tutti i suoi parenti, contestando il loro titolo di principesse.

Il daytime che è stato trasmesso su Canale 5 venerdì 11 marzo è stato quasi interamente dedicato a ciò che è successo dopo la puntata tra quelli che i fan hanno ribattezzato "Jerù".

La maggiore delle sorelle Selassié ha pianto e si è detta delusa dall'attacco che Gaetani le ha fatto, secondo lei, gratuitamente. La giovane, inoltre, si è ripromessa di non avvicinarsi più al nobile finché il programma non sarà finito.

La confidenza della protagonista del Grande Fratello Vip

Lulù si esposta in difesa di Jessica. Sfogandosi in confessionale dopo la puntata del Grande Fratello Vip dell'11 marzo, tra una critica al nobile e una "carezza" a sua sorella, ha detto una cosa che ha immediatamente catturato l'attenzione degli spettatori.

Mentre giustificava le tante attenzioni che Jessica ha per Barù da mesi, Lucrezia ha detto: "Loro si sono baciati sotto la capanna".

"Lui non vuole dirlo, o meglio ha fatto giurare a mia sorella di non dire niente a nessuno" ha aggiunto la finalista della sesta edizione del reality Mediaset nella recente chiacchierata con gli autori.

Secondo Lulù sotto la tenda che ha ospitato i Jerù per circa un'ora qualche sera fa, ci sarebbe stato uno scambio di effusioni che i due avrebbero taciuto dopo essersi accordati lontano dalle telecamere.

La delusione della concorrente del Grande Fratello Vip

Dopo aver reso pubblico il bacio che Jessica e Barù si sarebbero dati sotto la capanna qualche giorno fa, Lulù ha etichettato il nobile come una "persona falsa" dalla quale prendere le distanze sin da subito.

La ragazza non approva che sua sorella soffra per un uomo che l'avrebbe solamente usata per andare avanti il più possibile nel gioco. Anche Barù è convinto che i fan gli abbiamo concesso la finale solo per il presunto flirt che ha avuto con Jessica.

In semifinale, infatti, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha battuto due "colossi" della sesta edizione del Grande Fratello Vip come Manila Nazzaro e Sophie Codegoni, conquistando il posto di quarto finalista.

Per quanto riguarda Jessica, le ultime ore sono state molto difficili per lei. Dopo aver realizzato che Barù non ha intenzione di frequentarla fuori dalla casa, la ragazza si è lasciata andare alle lacrime e allo sconforto.