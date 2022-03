Le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita, rivelano che sono in arrivo dei colpi di scena a dir poco clamorosi. La storica soap opera del primo pomeriggio di Canale 5, si avvia verso il gran finale di sempre e in vista delle battute conclusive, ci saranno un bel po' di sorprese.

Occhi puntati in primis su un attentato a dir poco crudele e spietato, che spezzerà la vita a diversi degli abitanti del quartiere spagnolo. Tra quelli che saranno profondamente provati da questa situazione, figura il povero Ramon, che si ritroverà costretto a fare i conti con una doppio lutto che gli sconvolgerà per sempre la vita.

Un attentato uccide Carmen: anticipazioni Una vita nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita rivelano che gli abitanti del quartiere spagnolo si ritroveranno a fare i conti con una terribile esplosione che nel giro di pochi secondi, cambierà per sempre le vite di vari abitanti.

Un vero e proprio attentato prenderà vita ad Acacias 38 e spazzerà via per sempre il sorriso dai volti di diversi abitanti.

Un'esplosione che avrà delle gravissime conseguenze e che porterà alla morte, tra gli altri, anche di Carmen.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita, infatti, rivelano che la moglie di Ramon sarà una delle vittime accertate di questa esplosione.

Anche Antonito muore durante l'attentato: anticipazioni Una vita

Per lei non ci sarà nulla da fare e verrà inserita nella lista di coloro che hanno perso la vita in seguito a tale esplosione che avrà delle conseguenze a dir poco nefaste.

Ma non è finita qui, perché ben presto Ramon si ritroverà a fare i conti anche con un secondo lutto, che finirà per stravolgergli per sempre la vita.

Durante il tremendo attentato che si verificherà in quartiere, perderà la vita anche suo figlio Antonito.

Le trame delle nuove puntate di Una vita rivelano che per il giovane ragazzo non ci sarà nulla da fare e, come sua mamma Carmen, sarà tra le vittime di questa sciagura che si abbatterà sul quartiere spagnolo.

Lolita vedova, Ramon distrutto: anticipazioni Una vita nuove puntate

Di conseguenza, Ramon si ritroverà senza famiglia nel giro di pochi secondi: la sua amata e suo figlio perderanno la vita tragicamente lasciando l'uomo nel vortice della disperazione totale.

Per lui sarà molto difficile e dura riuscire a reagire, al punto che nel momento in cui verranno celebrati i funerali delle vittime di questo attentato, non riuscirà a prendere parte neppure alla cerimonia funebre.

Insomma un periodo molto duro per il povero Ramon così come per Lolita, la moglie di Antonito che si ritroverà vedova da un momento all'altro e dovrà rimboccarsi le maniche per crescere il loro bambino e far sì che abbia tutto quello di cui ha bisogno.