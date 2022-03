Il Paradiso delle signore 6 prosegue con nuovi appuntamenti e secondo le anticipazioni di giovedì 31 marzo tra i protagonisti ci sarà ancora una volta Stefania. La figlia di Ezio (Massimo Poggio), infatti, si troverà a dover gestire l'imbarazzante situazione di una cena a casa Colombo in cui presenzierà anche Marco (Moisé Curia). Irene (Francesca Del Fa), nel frattempo, spronerà Stefania a non accettare passivamente le decisioni di Gemma (Gaia Bavaro). I riflettori saranno puntati anche sulla coppia formata da Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masottti) che comincerà a vacillare a causa della presenza sempre più ingombrante di Ferdinando (Fabio Fulco), mentre Flora (Lucrezia Massari) rifiuterà i tentativi di riconciliazione da parte di Umberto (Roberto Farnesi).

Ezio e Veronica ospiteranno Marco a cena

La puntata de Il Paradiso delle Signore 6 di giovedì 31 marzo sarà molto importante per la famiglia Colombo che dopo aver attraversato diversi momenti di difficoltà, proverà a recuperare l'armonia grazie alla figlia di Veronica. Gemma, infatti, parlerà con sua madre ed Ezio e con loro organizzerà una cena per riunificare la famiglia dopo gli ultimi avvenimenti che hanno messo a dura prova gli equilibri di casa Colombo. Alla cena presenzierà anche Marco come ospite d'onore e questo creerà non poco imbarazzo a Stefania: quest'ultima pur di allontanarsi dal giornalista ha rinunciato alla sua passione lasciando la redazione del Paradiso Market. Irene noterà l'atteggiamento passivo di Stefania nei confronti di Gemma e spronerà la sua amica a reagire.

Marcello stanco della vicinanza tra Ludovica e Ferdinando: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 31 marzo rivelano che le cose non andranno meglio per Ludovica e Marcello. Nonostante le rassicurazioni degli ultimi giorni da parte della signorina Brancia, Barbieri si renderà conto che la sua fidanzata e Ferdinando sono sempre più vicini e questo non farà affatto bene alla coppia che inizierà inevitabilmente a vacillare.

Umberto proverà un riavvicinamento con Flora: anticipazioni puntata di giovedì 31 marzo

Durante la puntata di giovedì 31 marzo, al Paradiso delle signore 6 ci sarà spazio anche per Flora che dopo aver frainteso il gesto di Umberto che le ha donato dei preziosi orecchini si allontanerà dal commendatore. Guarnieri proverà in tutti i modi a riconciliarsi con la stilista, ma i suoi tentativi risulteranno vani, perché Flora li respingerà tutti. La stilista, innamorata di Umberto, farà ogni sforzo per non soffrire ancora a causa sua.