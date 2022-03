Nei giorni scorsi, il rapper Fedez aveva annunciato in lacrime sui social di avere un grave problema di salute e di dover affrontare un percorso molto lungo per giungere alla guarigione. Il marito di Chiara Ferragni aveva scelto di non parlare apertamente della malattia di cui è affetto riservandosi di farlo nei prossimi giorni. Proprio nelle ultime ore ha postato sul suo profilo Instagram le foto che lo mostrano in ospedale. Il cantante è infatti ricoverato al San Raffaele dove ha subito un lungo intervento chirurgico all'addome.

Fedez ha rivelato di avere un raro tumore al pancreas

Sul suo profilo Instagram personale, il rapper Fedez ha pubblicato gli scatti in cui mostra la lunga e profonda cicatrice rimastagli dopo l'operazione. Il marito di Chiara Ferragni ha scritto a corredo delle foto: "La settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas, uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo." Fedez ha poi spiegato di essere stato sottoposto adun intervento chirurgico durato sei ore durante il quale gli è stato asportato il tumore e anche una parte del pancreas. Negli scatti, il rapper infatti ha anche inserito il foglio che mostra il tipo di operazione subita.

Federico Lucia ci ha tenuto a rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute dicendo che a due giorni dal delicato intervento chirurgico si sente bene e non vede l'ora di ritornare a casa dai suoi figli.

Fedez e i tanti messaggi di auguri e affetto ricevuti in questi giorni

Fedez ha detto che il percorso di guarigione è lungo e ci vorrà dunque un po' di tempo.

Ci ha poi tenuto a ringraziare tutti per l'affetto e i messaggi ricevuti in questi giorni. Un ringraziamento particolare, Fedez lo ha riservato al personale medico che si è preso cura di lui in questi giorni di ricovero in ospedale: i medici, i chirurghi e gli infermieri. Il marito di Chiara Ferragni ha dichiarato che sono stati giorni molto intensi.

Il rapper è stato inondato da tutti di messaggi di positività e di supporto. Giornalisti, politici, colleghi del mondo della musica e non solo che hanno voluto dimostrargli la loro vicinanza in questo periodo molto difficile per lui. Proprio in questi giorni poi, la piccola Vittoria ha compiuto un anno e ha dovuto festeggiare lontano dal suo papà. Chiara ha spiegato infatti che le foto di famiglia sono stati fatte alcuni giorni prima del ricovero in ospedale.