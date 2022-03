Proseguono gli appuntamenti con la soap italiana di Rai 1 Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua sesta stagione.

Durante questa settimana, l'attenzione continua a posarsi sulla situazione all'interno del magazzino, ormai divenuta molto tesa a causa di Dante Romagnoli, acerrimo nemico di Vittorio Conti.

Approfondiamo la trama di mercoledì 9 marzo.

Il paradiso delle signore 6, prime anticipazioni

Nel corso della puntata de Il paradiso delle signore in onda mercoledì 9 marzo su Rai 1 a partire dalle ore 15:55, Stefania Colombo prosegue con le sue indagini.

Seppur sia una ragazza molto tranquilla che cerca sempre di evitare conflitti e scompigli all'interno delle relazioni, questa volta decide di affrontare direttamente suo padre e Gemma. Continua a tempestarli di domande mirate, per ottenere delle risposte. D'altro canto, i due evitano di affrontare l'argomento e salvano la situazione come meglio credono. Pertanto, la giovane "Venere" non è in grado di arrivare fino in fondo alla questione e deve trovare un altro modo per scoprire la verità.

Umberto affronta Dante

Durante la prossima puntata de Il paradiso delle signore 6, l'attenzione si sposta nuovamente sulla situazione molto tesa all'interno del magazzino. In particolare, Umberto Guarnieri sembra aver trovato il modo per tenere a bada il nuovo socio di Vittorio Conti.

Infatti, il commendatore decide di affrontare direttamente Dante Romagnoli e finge di poter mantenere ancora il pieno controllo sulle attività che ruotano intorno al Paradiso, nonostante non abbia più le sue quote della società. Pertanto, cerca di impedirgli di compiere dei passi falsi e di rovinare la carriera al direttore.

Il paradiso delle signore 6, Maria confessa la verità

Intanto, dopo essere stata a Roma, Maria rientra a Milano. Le sue amiche sono intenzionate a scoprire cosa è accaduto con il ciclista. La giovane "Venere" mente e racconta che è andato tutto bene. Purtroppo, però, comincia a comportarsi in modo strano e non riesce più a mantenere il segreto.

In particolare, non può più mentire a Irene e si confida apertamente con lei. Le confessa che, dopo aver affrontato Rocco per un chiarimento, lui l'ha lasciata e non si sposeranno più.

Nel frattempo, anche Stefania sente di aver bisogno di confidarsi con qualcuno e lo fa con Marco, del quale si fida ciecamente. Lui non fa altro che confermarle i dubbi che aveva da diverso tempo. Infine, Veronica chiede a Gloria di stare alla larga dal suo uomo, Ezio.