Proseguono su Rai 1 gli appuntamenti con la soap opera Il Paradiso delle Signore. In particolare, nel corso degli episodi che vanno dal 14 al 18 marzo, continuano le avvincenti avventure dei vari personaggi che ruotano attorno al grande magazzino milanese degli anni Sessanta.

Stefania prosegue l'assenza da casa

Nel corso delle puntate de Il paradiso delle signore che vanno dal 14 al 18 marzo, dopo che Stefania sarà scappata, la sua famiglia non sarà in grado di trovarla. La ragazza dopo un po' di tempo chiede aiuto a Marco e decide di nascondersi temporaneamente nella foresteria di Villa Guarnieri.

La sua famiglia, intanto, è sempre più preoccupata, pertanto lei decide di inviare un telegramma ai suoi famigliari. Marco, nel frattempo, si trova costretto a dover rinunciare all'invito di Gemma e lei comincia ad avere dubbi.

Intanto, Adelaide continua a non sapere nulla dei ricatti subiti dal commendatore da parte di Dante Romagnoli. Pertanto, dopo aver saputo che è quest'ultimo il nuovo socio di Vittorio, è convinta che possano collaborare tranquillamente.

Nel frattempo, Salvatore rinuncia all'acquisto del nuovo immobile. Purtroppo la piccola Irene è fermamente convinta di non volersi trasferire a Milano, almeno per il momento.

Scontro tra Vittorio e Dante

Durante le prossime puntate de Il paradiso delle signore, tra Vittorio e Dante si verifica un durissimo scontro.

Da quando è diventato socio in affari di Conti, Romagnoli non ha fatto altro che prendere iniziative per dimostrare quanto è in gamba. In particolare, in occasione della presentazione della nuova collezione di abiti, ha organizzato una sfilata e Vittorio non riesce a passare sopra all'idea di non essere stato interpellato per un qualcosa di così importante.

Intanto, invece, Stefania si ritrova da sola e ha modo di pensare ai bei momenti trascorsi insieme a Gloria. Pertanto, da un lato vorrebbe perdonarla per averle nascosto di essere sua madre, dall'altro non se la sente ancora poiché nutre un forte risentimento nei suoi confronti.

A casa Colombo, dopo l'arrivo del telegramma, la preoccupazione continua a progredire rapidamente poiché Stefania sceglie di non tornare ancora a casa.

Inoltre visto che continua ad assentarsi a lavoro, Ezio e Gloria si trovano nella condizione di dover mentire sui veri contorni della faccenda.

Fiorenza e Dante boicottano la sfilata di Vittorio

Nel corso delle prossime puntate de il paradiso delle signore, in onda fino al 18 marzo, Vittorio allestisce la sfilata al circolo. Accanto alle commesse del negozio, sfilano anche delle modelle professioniste con gli abiti disegnati da Flora. Intanto, Ludovica resta sempre più affascinata da Ferdinando per i suoi racconti.

Nel frattempo, Vittorio si reca alla foresteria di Villa Guarnieri e scopre che al suo interno si nasconde Stefania. Ovviamente la sua reazione non è delle migliori e decide di concederle ancora qualche giorno per trovarsi un'altra sistemazione.

Purtroppo, non è un periodo semplice per Conti. Infatti, proseguono i tentativi di Fiorenza e Dante per far fare brutta figura al direttore del Paradiso, durante l'attesissima sfilata. Intanto, giunge a Milano la madre di Anna.

Il paradiso delle signore, il bacio tra Marco e Gemma

Durante i prossimi episodi de Il paradiso delle signore, Marco continuerà ad allontanarsi da Gemma, così lei decide di recarsi personalmente a Villa Guarnieri. Stefania assiste a un bacio tra i due e decide, quindi, che è arrivato il momento di trovare un altro posto in cui stare. Pertanto va a casa della sua famiglia per fare le valigie e si trasferisce dalle sue amiche.

Nel frattempo la sfilata organizzata dal Paradiso si rivela essere un vero fallimento.

Vittorio cerca, in ogni modo, di aggiustare la situazione al meglio e le Veneri si sentono molto demoralizzate per aver fatto una figuraccia.

Inoltre Agnese cerca di convincere Anna a parlare con Irene per spronarla a trasferirsi a Milano, ma non ottiene il risultato sperato.

Infine, Stefania accetta di incontrare suo padre Ezio, il quale vuole raccontare tutta la verità su Gloria.