La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le trame della soap opera italiana creata da Giannandrea Pecorelli per gli episodi dal 4 all'8 aprile svelano che Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) rivelerà a Roberto Landi (Filippo Scarafia) di essersi invaghito di Stefania Colombo (Grace Ambrose). Gloria Moreau (Lara Komar), intanto, noterà che la figlia sta attraversando un momento di sofferenza e, inaspettatamente, la capo commessa godrà del piacere di riconciliarsi con la stessa.

La contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), infine, inviterà i Colombo a Villa Guarnieri per il fidanzamento ufficiale tra il nipote e Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), ma tale celebrazione non avrà luogo in quanto Marco troncherà poco prima la storia con la figlia di Veronica (Valentina Bartolo).

Il bacio tra Stefania e Marco

La prima volta che Stefania ha avuto modo di conoscere Marco non si ha avuto una grande impressione dello stesso. Il rampollo di casa Di Sant'Erasmo, in quell'occasione, si stava occupando di un articolo riguardante gli sfratti e la giovane Colombo, equivocando alcuni suoi comportamenti, non aveva perso tempo nell'etichettarlo come sleale e arrogante.

La figlia di Ezio (Massimo Poggio), però, ha avuto modo di cambiare idea lavorando a stretto contatto col nipote della contessa Adelaide al Paradiso Market, grazie a un'opportunità professionale datale da Vittorio Conti (Alessandro).

In qualità di mentore giornalista, Marco ha sempre trattato coi guanti l'inesperta ma talentuosa collaboratrice Stefania, finendo per divenire un vero e proprio amico per la stessa.

A scombinare le carte in tavola tra i due ragazzi è stato il momento in cui la Venere ha appreso che Gloria è la madre che ha sempre creduto deceduta.

Sconvolta da tale segreto, Stefania era fuggita e la prima persona alla quale aveva chiesto aiuto era stata proprio Marco.

Gli spoiler della puntata della soap opera che andrà in onda il 1° aprile rivelano che il sentimento reciproco tra Stefania e Marco farà sì che si scambieranno il loro primo bacio.

Gemma, appreso il flirt tra Stefania e Marco, potrebbe decidere di scappare

Marco, come anticipato, chiuderà la relazione sentimentale con Gemma proprio prima che i due si fidanzassero ufficialmente di fronte alle relative famiglie.

Conoscendo il carattere spigoloso e vendicativo della giovane Zanatta, sarà probabile che quest'ultima si metterà d'impegno per capire le motivazioni reali che hanno spinto il fidanzato a lasciarla.

Qualora Gemma dovesse scoprire che tra Marco e Stefania c'è del tenero, la reazione primaria della figlia di Veronica potrebbe essere di sentirsi presa in giro sia dalla sorellastra che dall'oramai ex partner.

Zanatta jr, al contempo, potrebbe vedere sgretolarsi la sua possibilità di entrare a far parte della famiglia Di Sant'Erasmo, la quale avrebbe significato agiatezza economica futura, ovvero ciò a cui ha sempre mirato la ragazza.

A fronte di ciò, anziché vendicarsi nei confronti di Stefania, Gemma potrebbe non reggere il colpo e scegliere di darsi alla fuga.