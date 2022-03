Brave and Beautiful sta per tornare in onda su Canale 5. La popolarissima soap opera turca, che ha sbancato gli ascolti del pomeriggio durante la scorsa estate, riapproderà nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni sulla soap rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Cesur e Suhan, i quali si ritroveranno ai ferri corti, al punto che la donna ingannerà il suo ormai ex marito, circa la gravidanza e quel bambino che porta in grembo (in segreto).

Ecco quando riparte Brave and Beautiful su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla soap opera turca rivelano che Mediaset ha scelto di tornare a programmarla nel pomeriggio della rete ammiraglia.

In un primo momento la messa in onda dei restanti episodi della soap era prevista in estate poi, però, con la chiusura di Love is in the air, si è scelto di puntare su Brave and Beautiful come "sostituta" nel pomeriggio di Canale 5.

Così, dal prossimo mercoledì 6 aprile, le nuove puntate della soap con Cesur e Suhan saranno trasmesse nella fascia del primo pomeriggio, a partire dalle 16:50 e fino all'inizio dell'appuntamento con Pomeriggio 5, il talk show feriale condotto da Barbara d'Urso.

Le anticipazioni di queste nuove puntate della soap opera turca Mediaset, rivelano che la crisi tra Cesur e Suhan sarà così profonda da portare i due a scegliere la strada del divorzio.

Anticipazioni nuove puntate Brave and Beautiful: Cesur ingannato da Suhan

Tra i fautori di questa separazione vi è in primis Tahsin, che non vorrà avere più tra i suoi piedi, il suo nemico Cesur e proverà così ad allontanarlo ben presto da sua figlia.

Eppure, i due saranno destinati a ritrovarsi ancora una volta. Suhan, infatti, scoprirà di essere in dolce attesa: la donna aspetta un figlio ma, in un primo momento, deciderà di tenere per se questo segreto e di non mettere al corrente Cesur.

La donna, quindi, finirà per ingannare il suo ex marito, fino ad arrivare al punto di procedere con l'aborto per "disfarsi" di questo bambino.

La situazione, però, assumerà una piega del tutto inaspettata: le anticipazioni delle nuove puntate previste da aprile su Canale 5, rivelano che Korhan finirà per smascherare la cognata.

Cesur scopre che Suhan aspetta un figlio e vuole abortire: anticipazioni Brave & Beautiful

L'uomo, infatti, metterà al corrente Cesur di quello che sta accadendo e finirà per confessargli la verità su questa gravidanza.

Immediata la reazione di Cesur che, dopo aver scoperto che la sua ex moglie si trova in clinica per abortire, correrà subito da lei per chiederle di fermarsi in tempo e di non procedere con questo gesto affrettato.

Nel momento in arriverà in ospedale, crederà che sia troppo tardi: Cesur sarà convinto che Suhan ha ormai interrotto la gravidanza definitivamente, ma questa (per fortuna) non sarà la realtà dei fatti.