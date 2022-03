Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con la soap italiana Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle ore 15:55. Durante il prossimo episodio, i riflettori tornano a essere puntati su alcuni dei personaggi principali della serie. In particolare, continuano le vicende di Stefania. Dopo aver avuto una bruttissima discussione con la sorellastra Gemma, deciderà di prendere le distanze da Marco. Inoltre, Romagnoli è di nuovo sul piede di guerra perché è intenzionato a ferire a tutti i costi il direttore del magazzino.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 29 marzo

Nel corso della prossima puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 29 marzo su Rai 1 a partire dalle 15:55, non mancheranno i colpi di scena che contraddistinguono la soap. In particolare, dopo lo screzio avuto con Gemma, la giovane Colombo si rattristerà molto. Non sa più come dimostrarle che non intendeva assolutamente farle un dispetto affidandosi a Marco. D'altronde lui è l'unico del quale si fida veramente e le ha offerto il suo aiuto in un momento molto difficile.

Purtroppo, però, la giovane Zanatta non ha voluto sentire alcuna spiegazione. Pertanto, per dimostrare le sue buone intenzioni, Stefania prende una decisione molto dolorosa: lasciare la redazione del magazine.

Era un lavoro al quale ci teneva particolarmente, ma pur di riappacificarsi con la sorellastra è disposta a rinunciare ad una cosa così importante. In questo modo, si allontanerebbe anche dal giovane Di Sant'Erasmo.

I piani di Salvatore per il futuro

Intanto, anche altri personaggi de il Paradiso delle Signore si trovano a vivere delle situazioni poco piacevoli.

In particolare, Marcello verrà a scoprire i progetti di Salvatore. Sembra che quest'ultimo abbia seriamente intenzione di lasciare per sempre Milano pur di salvare il suo rapporto con Anna. A questa notizia, il giovane barista non reagirà affatto bene perché per lui è sempre stato un grandissimo amico, nonché un vero e proprio punto di riferimento.

Infine, nel prossimo episodio, l'attenzione torna a spostarsi su un altro personaggio cruciale. Si tratta di Dante Romagnoli. Da quando ha ottenuto le quote del Paradiso il clima all'interno del magazzino è veramente molto teso. Sin da subito ha cercato in tutti i modi di colpire il direttore sabotando i suoi eventi. Questa volta, sembra che gli sia venuta in mente un'altra idea per ferirlo: ha intenzione di boicottare la lotteria organizzata per il giorno del pesce d'aprile. Farà di tutto per renderla un vero flop facendo fare una pessima figura a Vittorio Conti davanti a tutti i presenti.