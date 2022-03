Nervi tesi nella scuola di Amici 21. A distanza di poche ore dall'inizio del serale, Nunzio e Christian hanno litigato pesantemente, arrivando a sfiorare la rissa.

Il motivo? Christian ha accusato Nunzio di aver usato il computer per inviare delle e-mail alla sua famiglia, trasgredendo così alle regole della trasmissione di Maria De Filippi. Tra i due è nata una discussione che ha rischiato di degenerare.

Nunzio e Christian: rissa sfiorata nella casetta di Amici 21

Al rientro in casetta dopo una giornata di prove, i concorrenti di Amici 21 si sono ritrovati a discutere perché ci sarebbero dei ragazzi che non starebbero rispettando le regole.

In questa circostanza Christian ha smascherato Nunzio, svelando che avrebbe usato il computer per mettersi in contatto con la sua famiglia tramite mail.

"Ma è scemo questo?", ha sbottato il ballerino di fronte agli attacchi di Christian. Questi non è rimasto in silenzio e ha subito reagito esclamando: "Devi stare calmo".

La tensione tra i due è salita alle stelle, e la discussione ha rischiato di sfociare in una rissa.

Tensione tra Nunzio e Christian: la produzione di Amici interviene

"Levatemelo davanti", ha sbottato Nunzio con tono minaccioso nei confronti di Christian, non avendo gradito le accuse al vetriolo che gli ha rivolto quando sono tornati in casetta. Durante la lite è venuto fuori che anche altri concorrenti userebbero il computer per collegarsi ai social network, violando così il regolamento.

Da qui la decisione della produzione di punire gli allievi con un provvedimento disciplinare allo scopo di vietare loro l'utilizzo di internet nella casetta. I ragazzi potranno accedere ad un unico computer che si trova nella scuola, e saranno sempre monitorati da un addetto ai lavori.

In attesa di scoprire come evolverà la situazione tra Nunzio e Christian ad Amici 21, nel pomeriggio del 17 marzo è stata registrata la prima puntata del serale di questa edizione che andrà in onda sabato 19 marzo in Tv.

Anticipazioni serale Amici 21, prima puntata: chi è stato eliminato

Al termine delle riprese, due allievi hanno dovuto abbandonare definitivamente la scuola di Maria De Filippi, rinunciando così alla possibilità di conquistare il premio finale. La prima ad essere eliminata è stata la ballerina Alice del team guidato dalla prof.

Alessandra Celentano.

Successivamente c'è stato uno spareggio che ha visto protagonisti Christian e Gio Montana: uno dei due è stato eliminato, ma Maria De Filippi ha comunicato il verdetto finale solo al rientro dei giovani in casetta, quindi al termine della registrazione.