Ilgaz troverà un modo per tirare Ceylin fuori dai guai nelle prossime puntate di Segreti di famiglia. Deve testimoniare di fronte a Pars in merito al "furto di spazzolini" compiuto da Ceylin, attuato per scoprire se il Dna del professor Ozan e di sua moglie fosse presente nel corpo di İnci. Ilgaz sa che non può mentire a Pars, così troverà un escamotage per far sì che non debba testimoniare contro Ceylin: la sposerà ed essendo parenti lui potrà non rilasciare nessuna dichiarazione.

Ceylin scopre chi è l'assassino di İnci

A breve Ilgaz e Ceylin riusciranno ad avere la prova che conferma l'identità dell'assassino della povera İnci.

Sospetteranno che sia stato Engin a ucciderla, così prepareranno una trappola in cui Engin ci cascherà in pieno. In forma anonima gli faranno credere di avere delle prove che potrebbero incastrare l'assassino della ragazza: se le vuole deve portare dei soldi in un determinato luogo.

Sarà così che Engin si presenterà nel luogo in cui gli verrà dato appuntamento con i soldi richiesti, e Ilgaz e Ceylin non avranno più dubbi: è stato lui a uccidere İnci.

Un duro colpo per Ceylin, visto che Engin non è solo un suo collega, ma anche il suo migliore amico. Non si sarebbe mai aspettata un colpo così duro da parte sua, soprattutto nei confronti di sua sorella. La ragazza ha fatto anche una morte atroce, visto che è stata uccisa dal ragazzo con un colpo di posacenere in testa.

Ceylin rischia di rovinare la sua carriera

Intanto Ceylin avrà dei grattacapi con il procuratore Pars, perché secondo lui ha ottenuto delle informazioni sul reato della sorella in maniera non proprio etica. Tra le accuse c'è quella di aver rubato lo spazzolino del professor Ozan e della moglie, atto compiuto per scoprire se nel corpo della sorella ci fosse il loro Dna.

Per quanto riguarda questa accusa non ci sono prove, ma Ceylin sa di averlo fatto: se ciò venisse dimostrato, la sua carriera arriverebbe al capolinea.

Ilgaz non vuole coprire Ceylin

Ceylin ne parlerà con Ilgaz, anche perché sa che tutto dipende dalla sua dichiarazione con Pars. Ilgaz, però, le dirà che a Pars deve dire stanno realmente le cose, anche perché è un pubblico ministero e non può mentire.

I due litigheranno e non sarà la prima volta, visto che Ilgaz non era nemmeno d'accordo quando Ceylin ha preso gli spazzolini, non gli sono proprio piaciuti i suoi metodi.

L'asso nella manica di Ilgaz

I due andranno a testimoniare. Ceylin si farà prendere dall'ansia, perché sa che il suo futuro dipende da ciò che dirà Ilgaz. La ragazza, però, non sa che l'uomo ha un asso nella manica: infatti avrà con sé un documento.

"Ceylin è mia moglie", dirà Ilgaz mostrando il certificato di matrimonio. Visto che sono "parenti stretti", Ilgaz ha il diritto di non rilasciare nessuna dichiarazione, in questo modo non dovrà nemmeno mentire a Pars.