Salvatore e Anna si lasciano ne Il Paradiso delle Signore? La puntata andata in onda oggi ha lasciato i telespettatori piuttosto basiti da quanto successo. Salvo aveva già il denaro pronto per l'anticipo volto a comprare la casa dove abitano Irene e Maria, ma è rimasto spiazzato dalla confessione della fidanzata, che gli ha fatto sapere che Irene non ha intenzione di trasferirsi a Milano. Senza il suo consenso, non le è possibile sposarsi. Tiene banco anche la questione tra Dante e Vittorio, venuto a conoscenza della vendita delle quote di Umberto, anche se non ne sa il reale motivo.

Umberto ha un piano per distruggere Romagnoli e ne ha fatto parola solo con Flora, pregandola di mantenere il silenzio e di fidarsi di lui. Come andrà a finire?

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Antonio ed Elena tornano a Milano

Anna ha accettato di sposare Vittorio, ne è innamorata. C'è però un problema che la affligge, Irene non vuole trasferirsi a Milano. Durante la conversazione con Salvo, la bella Imbriani non si è detta disposta a cedere. Se sua figlia non desidera venire a vivere con loro, non ci potrà essere alcun matrimonio.

Sia Beatrice che Salvo hanno spronato Anna a farsi forza e a cercare di dare del tempo a Irene, sebbene in modo diversi. Salvatore ha provato a spingere la fidanzata a portare comunque la bambina, perché ''i figli devono fare quello che dicono i genitori''.

Frase che non è piaciuta ad Anna, che ha lasciato turbata la caffetteria.

Tuttavia, sappiamo che anche Anna non sta dicendo tutta la verità. Al momento, ha solo confessato a Salvo che Irene non vuole trasferirsi, ma non che la bimba è figlia di Massimo e non di Quinto.

Emanuel Caserio, un una recente intervista, ha lasciato i fan con una frase sibillina: ''Salvo è troppo geloso e a tratti bigotto''.

Che cosa avrà voluto far intendere?

Per il momento, sappiamo solo che Antonio ed Elena torneranno a Milano. L'ipotesi nasce da un post sul profilo Instagram di Giulio Maria Corso, l'attore che interpreta Antonio, nel quale lo si vede vestito a cerimonia. Alla luce dei fatti, però, tutto potrebbe cambiare.

Cosa succede tra Anna e Salvatore? Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Nelle prossime puntate della soap, Salvo cercherà di recuperare il rapporto con Anna, concedendole il tempo per far cambiare idea a Irene sul trasferimento a Milano.

Anna non è però disposta a cedere: se sua figlia deciderà di non venire con lei, non potrà sposarsi, anche se ama Salvatore alla follia. Per lei, la felicità di Irene viene al primo posto.

Non si esclude che il rapporto tra Anna e Salvo si incrini ma tutti i fan de Il Paradiso delle Signore sperano che ci sia questo agognato matrimonio e che Irene si convinca a iniziare una nuova vita con la mamma e il giovane Amato.