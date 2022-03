Lunedì 14 marzo al Paradiso delle signore 6 inizierà una nuova settimana ricca di colpi di scena che coinvolgeranno i protagonisti della Milano degli anni Sessanta.

Secondo le anticipazioni della puntata numero 126, la famiglia Colombo continuerà a stare in pena per Stefania (Grace Ambrose) che farà perdere le proprie tracce. La ragazza, nel frattempo, troverà rifugio nella foresteria di villa Guarnieri grazie a Marco (Moisé Curia), mentre Salvatore (Emanuel Caserio) rinuncerà a comprare casa. Infine Adelaide (Vanessa Gravina) continuerà ad ignorare il ricatto di Dante (Luca Bastianello), pertanto sarà ottimista pensando che Romagnoli sia un buon acquisto per gli affari del grande magazzino di Vittorio (Alessandro Tersigni).

Stefania andrà a stare a villa Guarnieri

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di lunedì 14 marzo vedrà al centro delle scene ancora Stefania che, sconvolta per aver saputo di essere la figlia di Gloria, farà perdere le proprie tracce mettendo in ansia la famiglia. A casa Colombo, infatti, nessuno saprà dove si trovi la ragazza, che nel frattempo andrà a bussare alla porta di villa Guarnieri in cerca di Marco. Il giornalista accoglierà Stefania, essendo l'unico che conosce quello che le è successo, e si offrirà di aiutarla permettendole di restare per un po' di tempo nella foresteria della villa all'insaputa di tutti. Ezio, intanto, sarà sempre più in pena perché non riuscirà a trovare sua figlia.

Umberto continuerà a nascondere il ricatto ad Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 di lunedì 14 marzo rivelano che a villa Guarnieri nessuno saprà della presenza di Stefania e tutto procederà come sempre.

Adelaide continuerà a ignorare anche il ricatto che Umberto ha subito da Dante e sarà ottimisticamente convinta che l'arrivo di Romagnoli possa essere una novità positiva per l'attività di Vittorio Conti.

Salvatore rimanderà i suoi piani con Anna: anticipazioni puntata di lunedì 14 marzo

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore 6 che andrà in onda lunedì, ci sarà spazio anche per Salvatore. Dopo aver ritrovato finalmente l'amore con Anna, il figlio di Agnese si sentirà in dovere di fare un passo indietro per rispettare i tempi della piccola Irene.

La figlia di Anna, infatti, non avrà nessuna intenzione di trasferirsi a Milano con sua madre e quindi la giovane coppia dovrà rinviare i suoi progetti di vita. Per questo motivo, Salvatore penserà che la cosa migliore da fare sia rinunciare ad acquistare la casa in cui vivono le ragazze, visto che per il momento non sarà possibile iniziare una convivenza con la sua fidanzata e la bambina.