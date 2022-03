Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con la soap italiana di Rai 1, Il Paradiso delle Signore. Durante il prossimo episodio, continua la vicenda tra Gemma e Stefania. Dopo che la prima ha scoperto che la sorellastra è stata ospitata a Villa Guarnieri, si è ingelosita molto nei confronti del suo fidanzato. D'altronde, ultimamente, la giovane Colombo trascorre molto tempo con lui, poiché è l'unico di cui si fida ciecamente. Difatti, lo considera come un vero e proprio punto di riferimento e si rivolge a lui quando ha un forte bisogno di sostegno.

Prime anticipazioni su il Paradiso delle Signore

Nel corso della prossima puntata de il Paradiso delle Signore, in onda domani, 28 marzo, su Rai 1 a partire dalle 15:55, sono previsti diversi colpi di scena. Ancora per una volta, i riflettori sono puntati sulle vicende di Stefania Colombo. Da quando è stata ospitata a Villa Guarnieri, sono successe tantissime cose. In particolare, la sua sorellastra, Gemma, ha scoperto che ha mentito a tutti. Mentre diceva di trovarsi a casa di sua zia, in realtà si nascondeva nella foresteria della villa. Pertanto, le due hanno discusso animatamente poiché la giovane Zanatta si è ingelosita nei confronti del suo fidanzato, Marco.

Nonostante il forte litigio avuto, comunque scelgono di mantenere il segreto con l'intera famiglia, anche se tra le due vi è un clima decisamente molto teso.

Gemma, infatti, non lascia spazio alla sorellastra perché non vuole sentire da lei alcuna spiegazione. Per il momento è troppo arrabbiata per ascoltarla.

D'altro canto, la giovane Colombo necessita di conforto anche questa volta e sceglie, nuovamente, Marco come suo confidente fidato. Gli racconta tutto l'accaduto e si sfoga con lui.

I progetti di Salvatore per il futuro

Intanto, proseguono le vicende della coppia in crisi de il Paradiso delle Signore: Anna e Salvatore. Quest'ultimo non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua amata. Infatti, comincia a pensare alla possibilità di spostarsi da Milano. Pertanto, ha in mente diverse idee pur di creare un futuro insieme alla sua fidanzata.

Nel frattempo, però, decide di mantenere ancora tutto segreto e di non parlarne con nessuno.

Infine, dopo essere venuta a conoscenza del fatto che sua figlia ha osato mostrarsi pubblicamente con Marcello, il suo amatissimo fidanzato, Flavia si irrita moltissimo. Da sempre è contrariata alla loro relazione. Non riesce proprio a digerire l'idea che Ludovica frequenti un cameriere. Soprattutto perché è anche la vicepresidentessa del Circolo, quindi è inammissibile che abbia una relazione con qualcuno che non sia del suo stesso livello. Pertanto, mostra tutto il suo disappunto senza trattenersi in alcun modo.