In occasione della seconda puntata del Serale di Amici 21, in onda su Canale 5 sabato 26 marzo, Fabrizio Prolli ha deciso di commentare con i suoi follower le esibizioni degli allievi. Dopo avere attivato la funzione domande, su Instagram, il 36enne ha sostenuto che Carola sarebbe stata noiosissima e lontano dal suo stile, mentre Christian, invece, a suo avviso non meriva di essere eliminato.

Il commento su Carola

Fabrizio Prolli in passato ha fatto parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici e ben conosce le dinamiche del programma.

Un utente dei social ha chiesto al coreografo cosa pensasse dell'esibizione di Carola (allievi del team Celentano-Zerbi) nel brano "Pump It".

Senza peli sulla lingua Prolli ha risposto: "Molto brava sulle punte, noiosissima l'interpretazione". Secondo l'ex protagonista del talent show di Maria De Filippi, l'allieva della maestra Celentano non riuscirebbe a rendere empatica la sua tecnico.

Un altro telespettatore ha domandato a Prolli come sia andata Carola nel guanto di sfida di samba. Anche in questo caso, Fabrizio non ha utilizzato parole al miele per la ballerina: "Fuori dal classico non regge le coreografie". Per il 36enne, Puddu è riuscita a rendere noiosa la coreografia ballata in coppia con Leonardo: "Sembrava Mercoledì Addams".

'Serena è una forza della natura'

Nelle altre stories, l'ex professionista di Amici ha risposto ad altre domande riguardanti altri allievi del Serale.

Un utente ha chiesto al 36enne cosa pensasse del guanto di sfida lanciato da Raimondo Todaro in cui Carola e Serena si esibite una contro l'altra.

Fabrizio Prolli ha commentato positivamente l'allieva del team Cuccarini-Todaro: "Ragazzi, Serena è una forza della natura". A detta del coreografo, Serena deve migliorare in alcune cose ma nella maggior parte delle cose è bravissima.

Secondo Prolli, Nunzio è sparito dalla coreografia di coppia con Serena. Per quanto un'ipotetica "comparata", Fabrizio vorrebbe vedere Serena contro Dario: "I miei finalisti nel ballo".

Le parole sull'eliminazione di Christian

Infine, Fabrizio Prolli ha risposto anche al quesito sull'eliminazione di Christian - allievo di Raimondo Todaro.

Il 36enne ha ammesso di non essere d'accordo sull'uscita di scena del ballerino: "Prima di lui sarebbero dovuti uscire altri".

Nella sfida per decidere l'eliminazione, Prolli ha trovato Crytical piuttosto stonato. Al contrario, Christian - dopo un momento di "smarrimento" all'interno del programma - è riuscito finalmente a tirare fuori gli attributi. Sulla base di quanto dichiarato, Fabrizio Prolli ha fatto presente che Christian è stato bravissimo nel pezzo di Michele Bravi.