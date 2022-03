Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. L'obiettivo di Dante Romagnoli (Luca Bastianello) in questa sesta stagione della soap opera italiana è senz'altro divenire unico proprietario del grande magazzino milanese, sebbene la mira sottotraccia dell'uomo pare sia quella di vendicarsi di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). L'italo americano, come abbiamo avuto modo di constatare nella stagione scorsa, non si fa alcuno scrupolo a ottenere ciò che vuole e, se necessario, sfodera anche le ''armi pesanti''.

Il ricatto al commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), infatti, è stata la strategia di Romagnoli per mettere le mani nel 50% delle quote dell'atelier divenendo, di conseguenza, il socio dell'acerrimo rivale Conti.

Dante ha usato la lettera scritta da Flora per ricattare Umberto

Un fortuito incontro tra Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) e Dante al Circolo si è trasformato in una ghiotta opportunità per l'uomo di tenere in pugno Umberto. In quell'occasione, difatti, la stilista del Paradiso delle Signore si era lasciata sfuggire dell'esistenza di una missiva scritta di suo pugno e indirizzata al commendatore.

Fiutando, a ragion veduta, come la stessa potesse contenere delle succulente informazioni, Dante aveva chiesto a Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) di introdursi a Villa Guarnieri e rubare la lettera.

Dimostratasi sempre una fedele alleata del cugino, Gramini senza batter ciglio ha sottratto la missiva per portarla all'uomo. Aperta e letta la lettera, Romagnoli ha subito intuito come, grazie alla stessa, avesse potuto tenere sotto scacco il padre di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Il documento, difatti, conteneva la prova che la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) fosse implicata nel caso Ravasi.

A tal proposito, l'italo americano ha pensato bene di ricattare il commendatore Umberto: se non gli avesse ceduto le sue quote della boutique la contessa sarebbe finita in galera. A quel punto, Guarnieri senior, sentendosi spalle al muro, ha ceduto al ricatto.

Romagnoli potrebbe ottenere le quote di Conti portando la boutique sul baratro

Nelle prossime puntate della fiction daily italiana, Dante e Fiorenza boicotteranno la sfilata di presentazione della nuova collezione primavera/estate dell'atelier.

Tale flop scoraggerà non poco le Veneri che, avendo sfilato al fianco di modelle professioniste, si sorbiranno delle furenti critiche da parte di alcuni clienti.

Vittorio, inoltre, non sarà avvertito di tale evento al Circolo se non poco prima che lo stesso avrà inizio e, giustamente, non gradirà di essere stato scavalcato dal socio.

In quanto acerrimo rivale e avendo sudato molto per costruirlo, Romagnoli saprà bene che Conti non gli cederebbe le sue quote del Paradiso.

L'italo americano, però, potrebbe mettere in atto un piano, magari con la collaborazione della fida Fiorenza, per portare la boutique sull'orlo del fallimento.

Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, il valore delle quote di Vittorio diverrebbe esiguo e lo stesso potrebbe essere costretto a cederle al rivale prima che il negozio scivoli nel baratro.