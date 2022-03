È davvero finita la storia d'amore tra Maria e Rocco ne Il Paradiso delle Signore 6? Nelle puntate in onda a marzo 2022 su Rai 1, Agnese ha scoperto la verità recandosi a Roma dopo quanto riferito da Armando durante una telefonata a Rocco. La signora Amato ha visto con i suoi occhi cosa stesse combinando Rocco, completamente perso per una miss. In un primo momento, ha preferito non dire nulla alla povera Maria, per non farla soffrire. In fondo, in cuor suo, Agnese sperava che quella di Rocco fosse una ragazzata, conoscendo anche il suo carattere.

Irene e Stefania hanno tenuto la bocca chiusa, con l'intenzione di non creare ulteriore dolore alla loro amica.

Una donna innamorata è capace di compiere imprese impensabili: Maria, timida e riservata, ha fatto le valigie e si è precipitata da Rocco, pretendendo spiegazioni. Purtroppo, il suo fidanzato si è innamorato di un'altra donna e l'ha lasciata. La bella Puglisi, dopo aver fatto credere alle persone a lei vicine che andasse tutto bene, si è decisa a raccontare la verità, liberandosi così il cuore di un peso insopportabile. Nonostante la situazione sembri irrecuperabile, c'è qualcosa che non convince.

Trame Il Paradiso delle Signore, Rocco è davvero innamorato? I dubbi di Agnese

La signora Amato conosce molto bene Rocco, lo ha visto crescere.

Sa che è un ragazzo esuberante, con molti grilli per la testa e con una ben nota passione per le belle ragazze.

Ora che è in una grande città, Rocco si sente un uomo più forte e tantissime ragazze gli ronzano intorno, anche perché ha una certa fama come ciclista professionista.

Il giovane Amato è anche però dedito alla famiglia, e lo abbiamo visto in più occasioni.

Il suo desiderio di trovare una ragazza 'per bene' come Maria era sincero.

Proprio per questi motivi, Agnese crede ancora che Rocco abbia preso solo una sbandata per questa misteriosa miss e che, in realtà, sia ancora innamorato di Maria, alla quale ha promesso una vita insieme.

Maria potrebbe scegliere di non perdonare Rocco

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che stanno andando in onda in questo periodo, sembra che la parola chiave che accomuna gli amori in corso sia 'inganno'. Dante sta usando palesemente Beatrice, mentre Ezio mente a sé stesso e a Veronica, non accettando il fatto di essere ancora legato a Gloria.

Rocco l'ha combinata grossa e Maria è a pezzi. È però possibile ipotizzare che un amore così grande, cresciuto tra loro sin da quando erano piccoli non finisca in questo modo.

L' ipotesi - e forse anche l' augurio - è che Rocco capisca quindi di aver commesso un errore, lasciandosi trasportare dalla bella vita e dall'illusione del successo. Una volta che se ne renderà conto, tornerà da Maria implorando perdono.

C'è però un "ma": la giovane Puglisi perdonerebbe un tradimento così meschino? Maria è cresciuta, è maturata e, forse, non è disposta ad abbassare la testa come si potrebbe aspettare Rocco, quindi potrebbe rifilargli un "due di picche".