Sta per finire l'attesa, arriva su Rai 1 Don Matteo 13 con le puntate in prima visione assoluta. L'ufficio stampa della Rai ha rilasciato il video promo ufficiale, nel quale scorre una carrellata dei nostri amatissimi protagonisti. C'è Anceschi, gradito ritorno dopo diverse stagioni, interpretato da Flavio Insinna. Al suo fianco non ci sarà però la moglie, che si scoprirà essere morta. Anceschi, ora diventato Colonnello, rientra con la figlia adolescente e problematica, che nasconde una ferita nel suo passato. Sarà Cecchini a diventare un ottimo punto di riferimento per la ragazza, persa nel suo dolore.

Tuttavia, la grande novità riguarda l'uscita di scena di Terence Hill, anche se non sono stati ancora rivelati i motivi e le circostanze nella quale avverrà. Sappiamo però che Don Matteo non morirà, anzi. È molto probabile che, in futuro, il prete in bicicletta torni nella seguita fiction Rai campionessa di ascolti. Attenzione però, perché la prima puntata della tredicesima stagione inizierà con il botto (in tutti i sensi) e a rischiare la vita sarà il carabiniere Cecchini.

Anticipazioni Don Matteo 13: Cecchini salva la vita al prete

Sono arrivate altre anticipazioni di Don Matteo 13, che torna su Rai 1 in prima serata. Tante le novità che terranno incollati allo schermo i milioni di telespettatori fan della fiction Tv di mamma Rai.

Oltre al ritorno di Anceschi, ci sarà il debutto di Don Massimo, ossia il sostituto di Don Matteo. Raoul Bova, il volto del 'nuovo' prete, arriverà a partire dalla quarta puntata e sarà molto diverso dal suo predecessore.

C'è però un'indiscrezione: pare infatti che Terence Hill possa tornare nell'iconica fiction che lo ha fatto tanto amare al pubblico.

L'ufficio stampa Rai, nel frattempo, ha pubblicato un video promo nel quale c'è una scena al cardiopalma che ha per protagonisti Don Matteo e Cecchini, che gli salverà la vita.

Cecchini colpito per salvare Don Matteo: le anticipazioni Rai (Video)

Nel dettaglio, il video promo della tredicesima stagione dell'iconica fiction Rai vede qualcuno nascosto dietro un muro puntare un'arma contro il prete e fare fuoco.

A fare da scudo al parroco è il coraggioso Cecchini, che si prenderà un bello spavento. Non è noto chi voglia far fuori Don Matteo e perché.

Stando alle anticipazioni il maresciallo se la caverà e non perderà la vita. Per lui sono infatti in programma tante nuove trame che lo coinvolgeranno in prima persona.

In tutto, le puntate saranno 10 e la programmazione della fiction si fermerà a maggio per la settimana dedicata all'Eurovision. Intanto, inizia il countdown per la prima puntata su Rai 1.