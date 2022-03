Il Paradiso delle signore 6 si avvia verso l'atteso finale di questa seguitissima stagione. Le anticipazioni legate alla programmazione della soap opera con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, rivelano che quest'anno l'appuntamento terminerà con qualche settimana di anticipo rispetto allo scorso anno.

La soap opera pomeridiana, infatti, terrà compagnia al pubblico fino al prossimo mese di aprile, dopodiché comincerà un lungo stop che andrà avanti fino al prossimo mese di settembre, quando è previsto un ritorno in televisione su Rai 1.

Chiude Il Paradiso delle signore 6: la data dell'ultima puntata su Rai 1

Nel dettaglio, l'appuntamento con la soap Il Paradiso delle Signore 6 è confermato per tutto il mese di aprile 2022 in prima visione assoluta, come sempre nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16.35 circa.

L'ultima puntata sarà trasmessa venerdì 29 aprile: è questa la data in cui calerà il sipario sulla sesta stagione e si spegneranno così i riflettori sulle vicende di tutti i protagonisti del celebre magazzino, il più famoso del piccolo schermo televisivo.

La soap saluterà così gli spettatori e, i colpi di scena non mancheranno. Proprio l'attore che veste i panni del commendatore Umberto Guarnieri in una recente intervista ha ammesso che ci sarà un finale scoppiettante e molte delle cose che accadranno, saranno a dir poco impensabili ed inimmaginabili.

La soap opera chiude i battenti per quest'anno e 'sparisce' dalla programmazione Rai

Insomma i telespettatori e fan de Il Paradiso delle signore 6 non potranno perdersi assolutamente questi ultimi appuntamenti della sesta stagione, che sicuramente non deluderanno le aspettative dei fan.

Subito dopo l'ultima puntata del 29 aprile, però, comincerà un lungo periodo di stop per la soap opera di Rai 1.

Il Paradiso delle signore, infatti "sparirà" dalla programmazione del primo pomeriggio. Per quest'anno, la Rai ha scelto di non puntare sulle repliche estive della soap opera che, quest'anno dovrebbe riposare fino a quando non saranno pronte le nuove puntate della settima stagione.

Lungo stop per Il Paradiso delle signore

Di conseguenza, a partire da maggio in poi, nella stessa fascia oraria occupata da Il Paradiso delle signore, prenderà il via la nuova soap opera iberica "Sei Sorelle", che proseguirà anche per tutto il periodo estivo.

Per rivedere in onda le vicende di Umberto Guarnieri, Vittorio Conti, Dante Romagnoli e Stefania Colombo, invece, bisognerà attendere il prossimo settembre, quando cominceranno gli appuntamenti inediti della settima stagione, in onda come sempre in prima visione assoluta.