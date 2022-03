Arrivano le nuove anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 marzo 2022. La situazione tra Ezio e Veronica è molto delicata. Stefania crede che Ezio abbia una relazione con Gloria e anche Marco è della stessa idea, dopo averli visti confabulare nascosto dietro la porta. La verità, però, è ben diversa da come Stefania immagina. Nei prossimi episodi, intercetterà una lettera della dolce Moreau nella quale è scritto che è sua madre. La giovane Colombo reagirà malissimo e, dopo essersi rifugiata dalle sue amiche Veneri, sarà talmente sconvolta da sparire nel nulla.

Veronica, in grande ansia per Stefania, intimerà a Gloria di stare lontana dalla sua famiglia una volta per tutte. In cuor suo, però, sa che Ezio in fondo ama ancora Gloria ma fatica ad ammetterlo a se stessa.

Intanto, Maria torna da Roma, dove si è recata con la speranza di far cambiare idea a Rocco. Così non sarà. Il rientro a Milano sarà terribile, anche perché farà credere ad Agnese e alle sue amiche di essersi riconciliata con il fidanzato. Così non è: Rocco l'ha lasciata per un'altra ragazza.

Attenzione anche ad Anna e Salvatore, che hanno discusso per via della decisione di Irene di non trasferirsi a Milano. Se per Salvo è compito dei genitori far rigare dritto i figli, per la bella Imbriani conta più di tutto la loro felicità e, per nulla al mondo, obbligherà Irene a vivere in una città che non ama.

Salvatore si ammorbidirà, cercando di riacquistare la fiducia di Anna, ma non sarà semplice. Infine, Vittorio e Umberto continueranno a fare di tutto per riavere le quote del Paradiso che Dante ha sottratto con il suo vile ricatto. Di seguito, le anticipazioni inedite delle nuove puntate Il Paradiso 6.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 settimana 14-18 marzo 2022

La famiglia Colombo è molto preoccupata per Stefania, che sembra scomparsa nel nulla. La giovane decide di andare a chiedere aiuto a Marco, che la ospita nella tenuta della villa. Una volta sola, Stefania inizia a ricordare i bei momenti passati con Gloria, quando ancora non sapeva fosse sua madre.

Nel frattempo, è scontro aperto tra Dante e Vittorio, che non hanno intenzione di cedere. Torrebruna sembra riuscire nel suoi intenti di conquistare Ludovica, che non resta impassibile al suo fascino. Ciò rende felice sia Fiorenza che Flavia, decisa a far separare la figlia da Marcello.

Stefania in difficoltà, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Continuando con le anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore, Gemma capisce che Marco è strano e così va a bussare a villa Guarnieri. Dopo che Stefania li vede baciarsi, capisce che è arrivato il momento di andarsene. La sua nuova casa sarà quella delle amiche Veneri.

Finalmente, la giovane Colombo si incontra con Ezio, che decide di raccontarle tutta la verità su Gloria. Stefania sembra addolcirsi.