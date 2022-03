Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, dei giorni 4 e 5 aprile, in primo piano ci saranno sia la relazione tra Dante e Beatrice, che finirà per essere notata dalla figlia di lei, e sia le vicende sempre più intricate dei di Sant'Erasmo. Da una parte Adelaide, che investigherà sui gioielli che Flora si ritroverà a sfoggiare, e dall'altra parte Marco, che capirà che il suo cuore batte per una sola persona: Stefania. Dopo aver ascoltato le pene amorose di Flora, Ludovica le offrirà un consiglio. Intanto la stessa Brancia avrà a che fare con sua madre, che non potrà fare altro che elogiare Ferdinando e il gesto compiuto.

Puntata Il Paradiso delle Signore lunedì 4 aprile: Ludovica consiglia Flora di lasciare la Villa

Nell'appuntamento in onda lunedì 4 aprile i telespettatori ne vedranno delle belle con i di Sant'Erasmo. La contessa Adelaide comincerà a sentire puzza di bruciato quando noterà gli orecchini nuovi di zecca di Flora. La donna vorrà vederci chiaro: scoprirà cosa c'è stato tra Umberto e la stilista del Paradiso delle Signore? Nel frattempo la bella Flora sarà in vene di confidenze e quindi vuoterà il sacco con Ludovica. Sarà così che la figlia di Flavia Brancia, dopo aver appreso che la stilista sta penando molto per il suo amore verso il commendatore Guarnieri, le suggerirà di fare i bagagli e lasciare Villa Guarnieri.

Serena chiede conto alla mamma del suo rapporto con Dante

Prosegue il corteggiamento tra Beatrice e Dante. La cognata di Vittorio Conti si mostrerà sempre più presa dal Romagnoli e questo aspetto non passerà inosservato agli occhi della giovane Serena. Quest'ultima si recherà dalla madre e le chiederà conto del suo rapporto con l'uomo e tutto questo accadrà mentre Vittorio vorrà trascorrere più tempo con la nipotina.

Spazio all'altro di Sant'Erasmo, Marco. Tra il nipote di Adelaide e Stefania c'è stato un romantico bacio, ma la ragazza custodirà questa vicenda nel suo cuore, senza farne parola ad anima viva.

Episodio Il Paradiso delle Signore martedì 5 aprile, Marco confida a Roberto i suoi sentimenti

Marco di Sant'Erasmo farà una confidenza personale a Roberto, ammettendo finalmente di essere innamorato di Stefania e non di Gemma.

Completamente ignara di ciò che prova realmente il suo amato, la figlia di Veronica sarà al settimo cielo, convinta che a breve renderà ufficiale il suo fidanzamento con Marco. Stefania, frattanto, continuerà a farsi da parte per non spezzare il cuore a Gemma. Tempo di confidenze anche per Flavia, la quale dapprima dirà a Fiorenza di essere stata scaricata dal marito Jean Paul e poi informerà la figlia Ludovica del lodevole gesto di Ferdinando Torrebruna.

Serena vuole stare con Vittorio e non con Dante

Sempre più coinvolto nella relazione con Beatrice, Dante deciderà di fare qualcosa di speciale per la donna e sua figlia. Sarà così che il socio di Vittorio organizzerà un pranzo all'aperto per lui, Beatrice e Serena, ma la bambina preferirà di gran lunga stare con lo zio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che Adelaide scoprirà che gli orecchini indossati dalla stilista del grande magazzino milanese, sono un regalo di Umberto. Nonostante la scoperta, la contessa di Sant'Erasmo preferirà non reagire.