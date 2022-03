Crollo di ascolti per Barbara d'Urso sia in prime time che in daytime. Sono giornate non facili per la conduttrice partenopea che, dopo essere ritornata in onda in prime time con la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, sta facendo i conti con un flop.

Come se non bastasse, crollano anche gli ascolti di Pomeriggio 5, il talk show quotidiano che va in onda su Canale 5 e che, nella giornata di ieri 29 marzo, ha subito una battuta d'arresto dal punto di vista Auditel.

Barbara d'Urso, crollano gli ascolti con La Pupa e il Secchione Show

Nel dettaglio, il verdetto ascolti per Barbara d'Urso è a dir poco impietoso per La Pupa e il Secchione Show.

Dopo un buon esordio con oltre il 12% di share, la trasmissione sta perdendo progressivamente ascolti. Settimana dopo settimana, gli ascolti sono sempre più bassi e il dato della terza puntata è stato a dir poco flop.

Il reality show di Italia 1, infatti, ha totalizzato una media di appena 1,2 milioni di spettatori pari a uno share che si è fermato alla soglia dell'8,18%.

Numeri non buoni anche per Italia 1, considerando il fatto che, rispetto alla scorsa settimana, ha perso un altro punto percentuale di share e, rispetto alla prima puntata ha perso oltre 4 punti percentuali.

Flop ascolti Mediaset: male la trasmissione di Barbara d'Urso

Insomma una disfatta per questa nuova edizione de La Pupa e il Secchione che sembra non aver convinto affatto gli spettatori, i quali ormai rifiutano il reality show trasmesso nel prime time Mediaset.

Il terzo appuntamento di questa settimana, è stato sonoramente battuto in prime time dallo show Stasera tutto è possibile, che su Rai 2 ha sfiorato il muro dei 2 milioni di spettatori toccano ben l'11% di share. Un trionfo per Stefano De Martino che è riuscito a battere la conduttrice partenopea nella sfida ascolti del prime time.

Ma non è finita qui, perché Barbara D'Urso perde ascolti non solo di sera ma anche in daytime. La giornata di ieri 29 marzo, è stata a dir poco negativa anche per Pomeriggio 5.

Flop ascolti anche per Pomeriggio 5: il talk show perde spettatori

Il talk show ha registrato una media di 1,1 milioni nell'anteprima e di circa 1,3 milioni nel programma, che ha ottenuto appena l'11,60% di share.

Ad avere la meglio è stata La Vita in diretta che su Rai 1 ha totalizzato il 18% nell'anteprima e quasi il 19% nel programma vero e proprio con una media superiore ai 2 milioni di spettatori.

Il talk show condotto da Barbara d'Urso è stato il programma meno visto in assoluto del pomeriggio di Canale 5, superato perfino dalla soap Love is in the air, che ha totalizzato quasi il 15% di share. Solito successo, invece, per Maria De Filippi che con Uomini e donne sfiora i 2,8 milioni di spettatori.