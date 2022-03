Si prospetta una settimana di grande importanza, quella dal 4 all'8 aprile. A Il Paradiso delle Signore non mancheranno colpi di scena, come la rivelazione di alcuni segreti e le riappacificazioni. In primo piano ci sarà il rapporto tra la giovane Flora e l'affascinante Umberto, i quali finiranno sotto l'occhio sospettoso della contessa Adelaide. La donna scoprirà cosa è accaduto tra i due e la sua reazione sarà decisamente inaspettata. Intanto Stefania deciderà di farsi da parte e così Adelaide organizzerà la cena per rendere ufficiale la relazione tra Gemma e Marco.

Peccato, per la contessa, che accadrà qualcosa all'ultimo minuto che la metterà in una posizione davvero imbarazzante.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ludovica ricattata

Finalmente una buona notizia all'interno della soap di Rai 1, tanto amata e seguita. Difatti ci sarà una riconciliazione tra Gloria e Stefania, avvenimento che ovviamente darà tanta gioia anche a Ezio. Veronica, al contrario, sarà un po' scettica in quanto coverà la netta sensazione che la sua ritrovata felicità sentimentale possa ritrovarsi in pericolo.

Un'altra vicenda, invece, riguarderà l'aristocratica Adelaide, la quale scoprirà il dono prezioso che Umberto ha fatto a Flora. Ciò farà sorgere in lei un chiaro sospetto.

Nel frattempo avanzeranno gli squallidi piani di uno dei personaggi che ha mostrato di non avere alcuno scrupolo, neanche nei confronti della figlia: Flavia Brancia di Montalto. La donna, stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, rivelerà a Fiorenza di essere stata lasciata dal marito. Dopodiché Flavia racconterà alla figlia del bel gesto che Ferdinando ha compiuto.

Il Paradiso delle Signore, puntate dal 4 all'8 aprile 2022, Ludovica consiglia a Flora di lasciare la Villa

La relazione amorosa tra Dante e Beatrice andrà avanti nonostante tutto e Romagnoli organizzerà un pranzo all'aperto con la piccola Serena e Beatrice, ma la bambina preferirà restare con lo zio Vittorio. Gemma sarà al settimo cielo e confiderà alle sue amiche che a breve potrebbe fidanzarsi ufficialmente con Marco.

Ludovica mostrerà tutta la sua preoccupazione nei confronti di Flora, fino ad arrivare a consigliarle di chiedere aiuto a Umberto Guarnieri. Quest'ultimo dapprima rassicurerà Flora, dopodiché tranquillizzerà, con una mezza verità, Adelaide. Quando Vittorio apprenderà che Dante ha coinvolto la sua nipotina nel prossimo numero del Paradiso Market, andrà su tutte le furie.

Gloria consola la figlia e le due si riconciliano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, di queste inedite puntate, annunciano il grande coraggio di Stefania. La ragazza deciderà di rinunciare a Marco, perché consapevole di fare del male a Gemma. Tuttavia, la sua sconsolatezza non passerà assolutamente inosservata, visto che la madre Gloria si accorgerà del suo stato d'animo.

La capocommessa arriverà al punto di voler cercare un confronto diretto con lei e sarà così che Stefania smetterà di respingerla, favorendo la conciliazione. In seguito Gloria si aprirà con Ezio, manifestando la sua enorme felicità per questo avvenimento così importante per lei e la figlia. Invece Veronica osserverà con molta ansia questo riavvicinamento tra loro e temerà il ricomporsi della famiglia Colombo.

Il comportamento strano di Adelaide suscita sospetti nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Flavia continuerà a macchinare ai danni della coppia Marcello e Ludovica e coinvolgerà anche Fiorenza! La perfida signora di Montalto elaborerà un piano incentrato su un'estrema cattiveria, che consisterà nel mentire alla figlia facendole credere di essere malata.

In questo modo, Flavia riuscirà a raggiungere il suo scopo di far mettere Ludovica insieme a Torrebruna? Frattanto il fidanzamento tra Marco e Gemma diverrà ufficiale, anche se il ragazzo continuerà ad avere in mente una sola donna: Stefania Colombo! Quest'ultima soffrirà tanto per tale perdita, ma troverà conforto tra le braccia materne.

Adelaide prenderà la decisione di non agire in alcun modo e, dopo aver chiesto scusa a Flora per aver nutrito dubbi nei suoi confronti, la contessa avrà ben altri guai da sistemare a causa del nipote Marco. Quest'ultimo deciderà di lasciare Gemma poco prima della cena a Villa Guarnieri, che Adelaide organizzerà per ufficializzare la relazione tra il nipote e Gemma. Questo aspetto finirà per mettere in imbarazzo le rispettive famiglie.