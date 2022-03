Un Posto al sole prosegue con nuovi appuntamenti e secondo le anticipazioni della settimana dal 4 all'8 aprile ci saranno diverse novità per i protagonisti della soap di Rai 3. Una delle coppie che torneranno al centro dell'attenzione sarà quella formata da Clara e Alberto, perché la donna inizierà a mentire al suo compagno e quando lui lo scoprirà si arrabbierà molto con lei. Clara, infatti, inizierà a lavorare a casa di una signora all'insaputa di Palladini, trascurando suo figlio. Occhi puntati anche su Viola che inizierà a lavorare nella scuola frequentata da Bianca, mentre Giancarlo sarà geloso di Silvia dopo il ritorno di Michele.

Alberto riceverà una telefonata inaspettata da Clara

Le puntate di Un Posto al sole dal 4 all'8 aprile vedranno tornare protagonista Clara che avrà dei problemi con il suo compagno. Tutto inizierà da una telefonata che Alberto riceverà dalla donna mentre è in ufficio con Niko. Clara lo rassicurerà sulla salute del piccolo Federico, ma gli dirà che il bambino si trova con Marika che però quel giorno non potrà tenerlo perché ha un impegno che non può rimandare. Palladini sarà sorpreso dalla telefonata, ma andrà subito a prendere suo figlio dall'amica di Clara che proverà a sviare le sue domande con la sua parlantina. Quando Alberto le chiederà perché Clara non può stare con suo figlio, la ragazza scapperà via.

Alberto furioso con Clara: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 4 all'8 aprile rivelano che Alberto trascorrerà un bel pomeriggio in compagnia di Federico e quando ritornerà a casa troverà Clara e Marika e ne approfitterà per scoprire cosa è successo. Nonostante i tentativi di Marika di distrarre il discorso su altro, la compagna di Palladini dovrà ammettere di avergli mentito perché sta lavorando di nascosto a far le pulizie a casa di una signora.

La notizia sorprenderà Alberto che si arrabbierà moltissimo con Clara, sia perché non avrebbero problemi economici, sia perché in questo modo la donna trascura suo figlio.

Nunzio deluso da Chiara: anticipazioni settimana 4-8 aprile

Durante la settimana di Un posto al sole dal 4 all'8 aprile ci sarà spazio anche per gli altri personaggi.

Viola inizierà a lavorare come supplente alla scuola di Bianca, mentre Nunzio si metterà contro Franco e Ferri dopo aver scoperto che Chiara è ricaduta nella dipendenza dalla droga. Giancarlo, invece, inizierà ad essere geloso a causa del ritorno di Michele, mentre Angela e suo marito dovranno affrontare i problemi di Bianca con la scuola, ma per loro non sarà facile. Per Franco e sua moglie, infatti, la tensione sarà tutt'altro che passata e i litigi saranno all'ordine del giorno.