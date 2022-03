La programmazione Mediaset subirà delle modifiche nel mese di aprile. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime, dove ci saranno diversi cambiamenti legati alla programmazione quotidiana di Canale 5. In particolar modo, la soap opera turca Love is in the air saluterà per sempre il pubblico con la messa in onda delle ultime puntate. E, al suo posto, debutteranno le nuove puntate di un'altra serie molto apprezzata dagli spettatori Mediaset: trattasi di Brave and Beautiful.

Addio Love is in the air: nuovo cambio programmazione Mediaset aprile 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del mese di aprile prevede l'uscita di scena di Love is in the air dal palinsesto di Canale 5. La soap quotidiana con protagonisti Eda e Serkan saluterà per sempre il pubblico: l'addio definitivo avverrà con le ultime puntate in programma il 4 e 5 aprile in prima visione assoluta, come sempre nella fascia del pomeriggio.

Trattasi degli ultimi appuntamenti di sempre, dato che la soap non è stata rinnovata e confermata in Turchia per una terza stagione. I vertici della tv turca hanno scelto di interrompere la serie con la messa in onda della seconda e ultima stagione, che giungerà a compimento, entro il mese di aprile, anche in Italia.

Il ritorno di Brave and Beautiful nel pomeriggio Mediaset

I colpi di scena non mancheranno, dato che nel finale della soap opera, Eda metterà al mondo il secondo figlio. Il parto avverrà in una situazione del tutto particolare, dato che la donna metterà al mondo il bebè in un bosco, assistita dal suo amato Serkan, che si trasformerà nel suo infermiere personale.

In attesa di vedere il finale di questa soap opera, le anticipazioni sulla programmazione Mediaset di aprile rivelano che, al suo posto, arriverà un altro prodotto turco, molto amato dal pubblico, che tornerà in onda in prima visione assoluta. Trattasi di Brave and Beautiful, la soap con protagonisti Cesur e Suhan, che tornerà a far compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

Ecco quando riparte Brave & Beautiful: cambio programmazione Mediaset aprile 2022

La messa in onda delle nuove puntate è prevista a partire da prossimo mercoledì 6 aprile: la soap andrà in onda, come sempre, nella fascia oraria che va dalle 16:50 alle 17:20 circa, in prima visione assoluta. Al momento, quindi, la soap è prevista nel palinsesto feriale, dal lunedì al venerdì e non sono in programma appuntamenti nel weekend.

Per tutto il mese di aprile, infatti, la programmazione pomeridiana del sabato e della domenica continuerà a prevedere Beautiful e Una Vita, confermate nel weekend con doppie puntate speciali in prima visione assoluta.