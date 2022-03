La soap opera italiana in versione daily Il Paradiso delle signore, prosegue la sua messa in onda quotidiana su Rai 1 dal lunedì al venerdì con le vicende della sua sesta stagione.

Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso il 23 marzo 2022, Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) sarà finalmente sincera con Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi): il commendatore rimarrà senza parole quando la stilista gli dirà di essersi innamorata di lui.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 23 marzo: Salvatore e Anna in difficoltà, Marcello geloso di Ludovica e Ferdinando

Nella 133^ puntata dello sceneggiato, in onda mercoledì 23 marzo dalle ore 15:55 circa, i riflettori delle telecamere saranno puntanti ancora su una coppia in crisi: si tratta di Anna (Giulia Vecchio) e Salvatore (Emanuel Caserio) che saranno sempre più in difficoltà, dovendo affrettarsi a prendere una decisione sul loro futuro insieme. Il giovane barista siciliano per trovare un punto d’incontro con la sua amata si darà da fare, ma al momento preferirà non esporsi troppo con Anna.

Nel contempo Ludovica (Giulia Arena) si troverà a prendere parte a un pranzo di lavoro inaspettato con Ferdinando (Fabio Fulco), in occasione della visita di un amico di lui.

Costui finirà per interpretare in maniera sbagliata la natura del rapporto tra lei e il suo collega. Dalle anticipazioni si evince che non si farà attendere la reazione di Marcello (Pietro Masotti), il quale non nasconderà la sua evidente gelosia nei confronti della fidanzata.

Veronica decisa a far riconciliare Ezio e Stefania, Flora confessa a Umberto di provare dei sentimenti per lui

Successivamente Veronica (Valentina Bartolo) si farà venire in mente un piano per far riconciliare il suo compagno Ezio (Massimo Poggio) con la figlia Stefania (Grace Ambrose), pur sapendo che si tratta di un’impresa abbastanza complicata, visto che la ragazza pare aver deciso di non perdonare per nessuna ragione al mondo la madre Gloria (Lara Komar).

Per terminare Umberto avrà la risposta che cercava, visto che apprenderà per quale motivo Flora ha iniziato ad avere uno strano atteggiamento: in particolare quest’ultima - durante l’ennesimo faccia a faccia con il commendatore Guarnieri - troverà il coraggio di confessargli una volta per tutte di essersi resa conto di amarlo dopo aver preso le distanze da lui, in seguito alla notte di passione che hanno trascorso insieme.