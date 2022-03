Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante gli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 28 a venerdì 1° aprile saranno ricche di colpi di scena e novità. A tal proposito, Michele e Angela torneranno a Napoli, mentre Patrizio deciderà lasciare il capoluogo campano, per inseguire i suoi sogni all'estero. Nel frattempo, la vita di Saviani e della moglie di Franco sarà molto complicata, perché da un lato il giornalista dormirà al b&b di Serena, mentre Poggi si stabilirà alla terrazza con la sua famiglia, ma non mancheranno i problemi, a causa delle liti con Boschi.

Un posto al sole, trame all'1/4: Michele torna a Napoli e dorme al b&b di Serena

La puntata di lunedì 28 marzo sarà importante per uno dei volti noti di Un posto al sole. Infatti, le anticipazioni degli episodi della soap partenopea rivelano che Michele tornerà a Napoli. Alberto Rossi, che per anni ha ricoperto il ruolo del marito di Silvia ha rilasciato un'intervista in cui ha rivelato alcuni dettagli sul ritorno del suo personaggio in città. A tal proposito, l'attore ha spiegato che il rientro del papà di Rossella nel capoluogo campano coinciderà con la scadenza del contratto a termine del giornalista. Michele, dopo la rottura con la consorte, non potrà tornare a vivere nell'appartamento in cui abita Graziani e, pertanto, Saviani dormirà al b&b di Serena.

Un posto al sole, episodi all'1/4: Angela torna alla terrazza

Oltre a Michele Saviani, i telespettatori di Un posto al sole potranno rivedere anche un altro volto noto della soap. Infatti, Angela lascerà la Sicilia e tornerà a Napoli. Il rientro della moglie di Franco, però, avverrà in un momento particolare. Infatti, la piccola Bianca inizierà a prendere parte a sfide pericolose, lanciate sul web.

La giovane Boschi si troverà immischiata in una challenge e dovrà superare prove rischiose. Nel frattempo, Angela dovrà affrontare i problemi di coppia con suo marito e i coniugi si allontaneranno a causa delle divergenze di vedute.

Un posto al sole, puntate all'1/4: le cose per Angela e Michele non vanno bene

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda sul piccolo schermo nella settimana dal 28 marzo al 1° aprile rivelano che Bianca imbratterà il muro della scuola.

A quel punto, la nipote di Renato sarà intrattabile perché avrà paura di essere scoperta, mentre Franco inizierà ad avere sospetti su sua figlia. Il rientro a Napoli di Angela non sarà tutto rose e fiori, perché i coniugi Boschi saranno ai ferri corti e ci sarà una brutta discussione fra moglie e marito. Nel frattempo, anche per Michele le cose non andranno per il verso giusto e il suo ritorno in città sarà complicato. Non resta che attendere i prossimi episodi della soap opera, per scoprire cosa succederà agli inquilini di Palazzo Palladini.