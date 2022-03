Le trame de 'Il Paradiso delle Signore 6', nella settimana dal 4 all'8 aprile 2022, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Gloria che proverà in tutti i modi a ricucire il rapporto con sua figlia Stefania mentre Flavia finirà per truffare ed ingannare sua figlia Ludovica. Intanto Vittorio Conti, dopo aver scoperto l'ennesima intromissione di Dante Romagnoli nella sua vita, non la prenderà per niente bene.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, 4-8 aprile: Gloria fa pace con sua figlia Stefania

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, in onda fino all'8 aprile 2022, rivelano che Stefania si ritroverà ad affrontare un momento molto delicato della sua vita. Dopo il bacio con Marco, che ha riacceso in lei la fiamma della passione, la ragazza sentirà il bisogno di sfogarsi con qualcuno e, alla fine, lo farà con sua mamma Gloria.

Mamma e figlia, quindi, riprenderanno in mano le redini del loro rapporto dopo un periodo di buio: Stefania perdonerà così Gloria e tra le due trionferà la pace. Una grande soddisfazione per Gloria che, dopo aver ritrovato la serenità con sua figlia, metterà al corrente anche Ezio Colombo, felice di questa ritrovata serenità di Stefania, almeno con la sua mamma.

Flavia truffa e inganna sua figlia Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma nella settimana 4-8 aprile, rivelano che Flavia continuerà a tramare alle spalle di sua figlia Ludovica, finendo per truffarla clamorosamente. La donna, infatti, cercherà di fare il possibile per allontanare Ludovica da Marcello e fare in modo che i due prendano due strade completamente differenti.

Lo scopo di Flavia, infatti, è quello di favorire la love story tra Ludovica e Ferdinando: la donna vuole che sua figlia finisca tra le braccia del ricchissimo armatore che ha fatto il suo ingresso a Milano da poche settimane e che non ha mai nascosto la sua attrazione per la giovane Brancia.

E così, per attuare il suo piano choc, ecco che Flavia arriverà ad ingannare sua figlia, facendole credere di essere gravemente malata.

Vittorio Conti furioso per colpa di Dante: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 4 all'8 aprile

Trattasi di una burla, dato che Flavia non è affatto malata ma, in questo modo, crede di impietosire sua figlia e portarla dalla sua parte.

Occhi puntati anche su Vittorio Conti: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 4 all'8 aprile, rivelano che Conti comincerà ad essere stufo delle intromissioni di Dante nella sua vita familiare. Il perfido imprenditore dopo aver fatto breccia nel cuore di Beatrice, comincerà ad essere sempre più presente anche con i figli della donna, nonché nipoti di Vittorio.

Tale situazione comincerà a stare stretta a Conti, che non sarà per niente felice di questa situazione e non potrà nascondere la sua rabbia nei confronti di Romagnoli.