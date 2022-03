Continua l'appuntamento daily con Il Paradiso delle signore 6, la popolare soap di Rai 1. La sesta stagione sta per volgere a termine. Infatti, la puntata finale andrà in onda il 29 aprile. Una delle trame che quest'anno ha catalizzato l'attenzione del pubblico è incentrata sulla famiglia Colombo. Stefania ha scoperto che Gloria Moreau è la madre che credeva morta e non ha reagito bene alla notizia, sentendosi ingannata anche dal padre Ezio. Nelle prossime puntate la ragazza deciderà di dare una seconda possibilità alla madre e le due si riconcilieranno.

Questo avvicinamento, però, non sarà apprezzato da Veronica, l'attuale compagna del signor Colombo. La donna teme la possibile riconciliazione della famiglia, poiché Ezio potrebbe lasciarla e tornare con l'ex moglie. A questo punto della vicenda, la vedova Zanatta potrebbe commettere un gesto inaspettato, ossia denunciare la rivale.

Una delle trame centrali de Il Paradiso delle signore 6 è incentrata su Gloria e la famiglia Colombo

La storyline che vede protagonista Gloria Moreau e Stefania Colombo potrebbe presto essere caratterizzata da nuovi colpi di scena. Nell'ultimo mese di programmazione, che porterà alla conclusione di alcune storyline mentre altre potrebbero rimanere in sospeso, anche la storia dei Colombo potrebbe avere svolte inattese.

Attualmente, la situazione tra la capocommessa e la Venere è tesa, poiché quest'ultima ha scoperto che la donna è sua madre. Secondo le anticipazioni, le due si ricongiungeranno rendendo felice anche Ezio, padre di Stefania, nonché ex marito di Gloria. Questa riconciliazione porterà l'uomo a riavvicinarsi all'ex consorte?

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 la famiglia Colombo potrebbe ricomporsi

La signorina Moreau non ha mai nascosto di essere ancora innamorata dell'ex marito. Quest'ultimo, dal canto suo, ha cercato di ricostruirsi una vita accanto alla compagna Veronica, una donna amorevole e comprensiva. Tuttavia, anche l'uomo ha lasciato intendere di non essere indifferente alla vicinanza dell'ex moglie.

Una volta emersa l'identità di Gloria e dopo la riappacificazione con la figlia Stefania, i due ex coniugi potrebbero anche riavvicinarsi. Non è da escludere che il legame forte che li unisce prenda il sopravvento e che tornino ad essere una famiglia. Bisogna precisare che non si tratta di anticipazioni ufficiali, ma soltanto di ipotesi costruite in vista del finale de Il Paradiso delle signore 6.

Veronica potrebbe denunciare Gloria per vendetta

Nell'ipotesi in cui Ezio dovesse decidere di chiudere il rapporto con Veronica per tornare con l'ex moglie Gloria, le conseguenze potrebbero anche abbattersi sulla capocommessa. Come i telespettatori sanno, vent'anni prima la donna dovette fuggire per evitare il carcere per via di un'accusa ingiusta.

Fuggendo, ha abbandonato il tetto coniugale, all'epoca considerato un reato. A questo punto, Veronica potrebbe non prendere bene la decisione di Ezio di lasciarla e potrebbe vendicarsi su Gloria. La vedova potrebbe rivelare il segreto della rivale alla polizia. Ciò comporterebbe l'arresto e, dunque, la detenzione della donna. L'ipotesi si avvererà oppure Veronica si rivelerà ancora una volta la donna comprensibile e leale che ha sempre dimostrato di essere?