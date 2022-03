Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 4 all'8 aprile alle 20:45, si tornerà a parlare del controverso rapporto tra Alberto e Clara. Nonostante la partenza di Patrizio, non ci sarà però nessun riavvicinamento tra i due ma, anzi, la situazione finirà per precipitare irrimediabilmente. Le anticipazioni rivelano infatti che l'avvocato Palladini si infurierà, terribilmente, con la sua ex compagna.

Upas, anticipazioni dal 4 all'8 aprile: una strana telefonata

Alberto (Maurizio Aiello) sarà intento a parlare con Niko (Luca Turco) di un'importante causa da affrontare, quando verrà interrotto da un'insolita telefonata di Clara (Imma Pirone).

Ma cosa potrà mai essere successo? La donna non chiama mai a quell'ora ed inoltre, dalla voce, la ragazza appare alquanto preoccupata. Alberto però verrà subito tranquillizzato dalla sua ex che gli rivelerà che lei e Federico stanno bene, ma che occorre che lui si occupi del bambino per il resto della mattinata. A quanto pare lei ha un impegno improrogabile ed inoltre anche la sua amica Marika (Laura Pagliara) non può tenere con sé il piccolo. Alberto proverà a chiedere maggiori informazioni sulle motivazioni di questa emergenza, ma la donna svierà il discorso chiudendo, repentinamente, la telefonata.

Un posto al sole, trame dal 4 all'8 aprile: Marika intrattiene l'avvocato Palladini

Alberto andrà quindi da Marika per prendere il bambino e, una volta sul posto, verrà tempestato di chiacchiere dall'esuberante amica di Clara.

La ragazza però, solitamente molto ciarliera, si ammutolirà dinanzi alle domande di Alberto sull'impegno improrogabile di Clara e scapperà via con una scusa. Tutto apparirà molto sospetto, ma l'avvocato Palladini deciderà comunque di trascorrere una piacevole giornata assieme al piccolo Federico, come da accordi. Una volta tornato da Marika, per riportare il bambino alla mamma, Alberto troverà le due ragazze assieme a confabulare e ne approfitterà per chiedere nuovamente cosa avesse bloccato Clara per tutta la mattinata.

Un posto al sole, puntate dal 4 all'8 aprile: il segreto di Clara fa infuriare Alberto

Vedendo l'amica in difficoltà, Marika proverà a sviare il discorso puntando sulla sua parlantina, ma Clara la fermerà e deciderà che è giunto il momento di dire tutta la verità. Lei sta lavorando presso una signora, facendo le pulizie di casa.

Alberto, come prevedibile, si infurierà tremendamente con la sua ex. Lui le ricorderà che le passa dei soldi affinché si occupi del bambino ed inoltre le chiederà che ne è stato del suo progetto di diplomarsi. Tra i due, insomma, sarà di nuovo guerra.