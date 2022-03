Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15: 55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 10 marzo preannunciano che il segreto di Gloria verrà finalmente a galla. Difatti, Stefania sta mettendo insieme i pezzi che portano alla conclusione che fra lei e la capocommessa ci sia un legame ben più notevole di quello professionale.

La ragazza riuscirà a intercettare una lettera scritta dalla signorina Moreau, e sarà allora che riuscirà ad avere le conferme che cercava.

A questo punto Gloria non potrà fare altro che confessarle di essere sua madre. Come prevedibile non reagirà affatto bene. La ragazza, sconvolta da quanto scoperto, si imbatterà in Marco, al quale racconterà il suo segreto. Agnese, intanto, ha dei dubbi riguardo al comportamento di Maria. La donna crede che la ragazza stia mentendo riguardo alla sua situazione con Rocco, pertanto vorrebbe insistere per farsi raccontare la verità. Dante inviterà Beatrice a pranzo per trascorrere del tempo con lei. La signora Conti accetterà per un duplice motivo: da una parte è attratta da Romagnoli, da un'altra vuole comprendere le sue prossime mosse.

Il Paradiso, spoiler 10 marzo: Gloria dice la verità a Stefania

Le vicende che vedono protagonista la signorina Moreau risultano essere molto interessanti. Stando alle anticipazioni della puntata de Il Paradiso che sarà trasmessa il 10 marzo, ci sarà un'importante evoluzione nella questione che riguarda la sua vera identità.

Difatti Stefania, già da tempo presa dai dubbi, intercetterà una missiva in cui avrà ulteriori conferme ai suoi sospetti. La ragazza affronterà Gloria, la quale non potrà fare altro che dichiararle di essere in realtà la madre da lei creduta morta. La reazione della giovane Colombo non sarà delle migliori, considerando che si sentirà tradita sia da Moreau che dal padre.

Sotto stato di shock, si imbatterà in Marco, al quale confiderà ciò che ha scoperto. Dopo aver trovato conforto in Sant'Erasmo, la figlia di Ezio deciderà di non tornare a casa.

Il Paradiso delle Signore, episodio 10/3: Agnese ha dubbi su Maria e Rocco

Anche la verità di Rocco è venuta a galla, e il giovane Amato ha lasciato la sua fidanzata Maria. Tuttavia, la ragazza, tornata a Milano, ha voluto far credere che vada tutto bene e che abbiano fatto pace. Gli spoiler della puntata de Il Paradiso in onda il 10 marzo preannunciano che la signora Agnese, però, notando l'umore della sua collega, capirà che c'è qualcosa che non va. Pertanto, la donna vorrebbe parlare con la giovane per convincerla a dirle la verità riguardo al fidanzamento con Rocco.

Il Paradiso, puntata 10 marzo: Beatrice cerca di capire la strategia di Romagnoli

Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda giovedì 10 marzo svelano che Dante inviterà Beatrice a pranzo. La cognata di Vittorio accetterà di buon grado, perché spinta da due motivi. La donna è interessata a Romagnoli e le fa piacere trascorrere del tempo con lui, inoltre vorrebbe scrutarlo per bene, affinché capisca le sue strategie.