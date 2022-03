Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 potrebbe essere necessario il ritorno in scena di Marta Guarnieri, per cercare di risolvere il caso Dante Romagnoli.

Il perfido imprenditore, infatti, continua a tenere banco con i suoi "giochi di potere", intenzionato a conquistare l'intera gestione del negozio e quindi a scalfire il potere di Vittorio.

Ebbene, dato che la situazione diventerà sempre più complicata, potrebbe essere necessario il ritorno in scena di Marta, l'unica che potrebbe tener testa alle pretese di Dante.

Dante mette alle strette Vittorio nel finale de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Dante continuerà a portare avanti il suo "doppio gioco", volto a colpire Vittorio Conti.

Lo scopo del perfido Romagnoli, infatti, sarà quello di riuscire a togliere potere a Vittorio e, in questo modo, togliergli sempre più spazio nella gestione del grande magazzino.

Come se non bastasse, Dante comincerà a stringere un rapporto sempre più confidenziale con Beatrice e i suoi figli, e questa per Vittorio sarà l'ennesima minaccia da gestire.

Conti, infatti, non sarà per niente fiero di questa intromissione di Dante nella sua vita privata, motivo per il quale deciderà di reagire e di mettere in chiaro le cose.

Ma le sorprese potrebbero non finire qui, perché col passare del tempo, Dante potrebbe diventare sempre più pericoloso e il suo piano di arrivare alla conquista del Paradiso delle signore, potrebbe mettere seriamente nei guai Vittorio Conti.

Marta potrebbe tornare in città da Vittorio

Ecco allora che, in vista del gran finale di questa sesta stagione della soap opera di Rai 1, potrebbe essere necessario il ritorno in scena di Marta Guarnieri.

La moglie di Conti, che ha scelto di trasferirsi stabilmente in America per inseguire il suo sogno lavorativo, potrebbe essere informata dal padre Umberto su quello che sta accadendo a Milano.

Umberto, quindi, potrebbe arrivare al punto di dover dire tutta la verità a Marta e, in tal modo, portarla a prendere il primo volo per tornare di nuovo in città, e capire come sta la situazione.

Marta, infatti, è una delle poche persone che conosce davvero bene Dante Romagnoli e, dato anche il loro trascorso insieme, non si esclude che la donna possa essere a conoscenza di alcuni segreti, in grado di mettere con le spalle al muro il perfido Romagnoli.

Vittorio potrebbe scoprire che Marta ha un altro nel finale de Il Paradiso 6

Di conseguenza, in questo finale de Il Paradiso delle signore 6, Vittorio si ritroverebbe a rivedere sua moglie dopo quasi un anno di lontananza.

Ma le soprese potrebbero non essere finite qui. Non si esclude, infatti, che il ritorno di Marta possa essere solo momentaneo, giusto per risolvere la questione Dante e che la donna possa informare Vittorio delle novità legate alla sua sfera privata.

Vittorio, infatti, potrebbe scoprire proprio in questa circostanza che Marta ha un altro uomo e che si è rifatta una nuova vita in America.