Ne vedranno delle belle i fan de Il Paradiso delle Signore, soprattutto nei giorni di mercoledì 16 e giovedì 17 marzo 2022. In queste due giornate, l'attenzione viene riversata sulla famiglia Brancia, con Flavia che continua a macchinare ai danni della coppia Marcello e Ludovica. Spazio anche all'arrivo della madre di Anna, che porta con sé scompiglio, soprattutto tra i futuri sposi. Stefania, invece, finisce per assistere ad uno spettacolo interessante riguardante Marco e Gemma e, in seguito, raggiunge una consapevolezza fondamentale.

Il Paradiso delle Signore, puntata 128 di mercoledì 16 marzo 2022: Flavia continua a macchinare contro Marcello e Ludovica

A casa colombo il timore la fa da padrona: il telegramma non diminuisce la preoccupazione nutrita per Stefania, che decide di rimanere lontana e isolata da tutti a Villa Guarnieri. Nel frattempo Ezio e Gloria confermano la loro scomoda situazione quando si vedono costretti a mentire sull'assenza della ragazza dal Grande Magazzino milanese.

Vittorio nel frattempo, ragguaglia le commesse Veneri che dovranno sfilare indossando gli abiti ideati da Flora, con l'aiuto di alcune modelle professioniste. Ludovica sembra avere un debole per l'affascinante Ferdinando Torrebruna! Quest'ultimo cerca con successo di fare colpo su di lei, corteggiandola e raccontandole delle storie intriganti.

Flavia perpetua il suo piano per ostacolare il rapporto amoroso tra sua figlia e Marcello in quanto non vede di buon occhio questa unione.

Umberto è insospettito dalle bizzarre azioni di Marco e sospetta ci sia qualcosa di strano. Per questo motivo il commendatore Guarnieri si reca in foresteria dove scopre che Stefania sta dormendo li da qualche notte.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata giovedì 17 marzo 2022: il gesto di Marco spinge Stefania ad andarsene

Dopo aver colto Stefania in flagrante, Umberto mette da parte la sua rabbia e concede alla ragazza alcuni giorni di tempo per sloggiare. Nel mentre, un piano malvagio viene partorito dalle menti di Fiorenza e Dante, per rovinare la sfilata del Paradiso al Circolo.

La finalità del loro piano sarebbe di rovinare la reputazione di Vittorio!

A Milano intanto, l'arrivo della madre di Anna riuscirà a mettere zizzania tra sua figlia e Salvatore Amato. Gemma sospetta di Marco che continua a risultare schivo e a starle lontano. Il tarlo del dubbio muove i passi della figlia di Veronica Zanatta, che segue Marco fino a presentarsi senza preavviso a Villa Guarnieri. Stefania si nasconde tempestivamente, ma finisce per sbirciare per vedere che cosa stia succedendo. Dopo aver visto Marco e Gemma baciarsi, Stefania capisce che è giunto il momento di abbandonare la Villa.