Anche l'edizione numero 6 del Grande Fratello Vip è oramai giunta alla conclusione. Lunedì 14 marzo, dalle ore 21:25, andrà in onda la finale del reality, durante la quale si spegneranno le luci sul loft più spiato d'Italia. Al momento sono quattro i vip già certi di un posto in finale: Delia Duran, Lulù, Davide Silvestri e Barù.

Nella finalissima ci sarà spazio solo per un altro concorrente e, per decretarlo, è attualmente aperto un televoto tra Jessica e Giucas Casella, il cui esito verrà reso noto all'inizio della puntata.

Il quintetto finale secondo i sondaggi: Delia e Giucas sarebbero i meno votati

Come spesso accade prima della finalissima, sul web si moltiplicano i sondaggi per capire chi potrebbe riuscire a vincere il reality. Tra coloro che hanno effettuato il sondaggio vi è anche il sito 'Grande Fratello Forum', che ha chiesto ai propri utenti di indicare la persona che vincerà il programma. Al sondaggio hanno partecipato (al momento in cui scriviamo) più di 170 persone.

Il concorrente che ha ricevuto il minor numero di voti è Giucas Casella, che ha ottenuto solo il 2,30% delle preferenze. Leggermente meglio ha fatto Delia, ferma al 4,60%. Testa a testa, invece, per la terza posizione del podio: a contendersela, secondo gli utenti, sono Barù (12,64%) e Davide (13,79%).

Gli utenti, infine, hanno mostrato di non avere dubbi sulle prime due posizioni del podio che vedono un 'trionfo' per le sorelle Selassié: in seconda posizione, infatti, vi è Lulù, al 24,14%. Nettamente prima e, dunque, per gli utenti vincitrice sarebbe Jessica, che ha ottenuto il 42,53% delle preferenze.

La finale potrebbe essere l'occasione per chiarire alcune dinamiche ancora irrisolte

Riguardo alla finale del reality circola inoltre l'ipotesi che possa intervenire come ospite Barbara D'Urso. La conduttrice, che nel suo Pomeriggio Cinque ha spesso seguito le vicende dei vip, dovrebbe presenziare nella finale anche per lanciare la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, al via su Italia 1 da martedì 15 marzo.

Infine, è possibile che la finale del GF Vip possa anche rappresentare l'ultima occasione per chiarire alcune dinamiche ancora irrisolte nel reality. Su tutte, quella che vede coinvolti Jessica Selassié e Barù. I due, nelle scorse settimane, sembravano essere molto vicini al punto da far pensare a una loro possibile relazione. Ultimamente, però, i rapporti tra i concorrenti sono divenuti improvvisamente molto più freddi.