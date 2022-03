Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni dal 28 marzo all'1 aprile 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Stefania, Gemma e Marco: i tre si ritroveranno protagonisti di una situazione che risulta sempre più difficile da gestire.

Intanto Ludovica e Ferdinando appariranno sempre più complici mentre Dante continuerà a tramare alle spalle di Vittorio Conti.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, 28 marzo - 1 aprile: Stefania e Marco si lasciano andare

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma fino a venerdì 1 aprile 2022, rivelano che Gemma ha scoperto tutta la verità su quanto è accaduto tra Marco e la sua sorellastra e non la prende affatto bene.

Stefania proverà in tutti i modi a spiegare quello che è successo e come stanno le cose ma, Gemma, non le darà modo di chiarire.

A quel punto Stefania, per evitare ogni tipo di fraintendimento, deciderà di rinunciare al suo lavoro in redazione, così da prendere le distanze in maniera definitiva da Marco, informando del fatto che Gemma ha scoperto tutto.

Ma non è finita qui, perché dopo questa decisione, Marco si recherà da Stefania e insieme i due vivranno un'emozione intensa, che finirà per travolgerli e portare allo scoperto quello che provano.

Dante trama alle spalle di Vittorio: anticipazioni Il Paradiso 6 all'1 aprile

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al prossimo 1 aprile 2022, rivelano che il rapporto tra Ludovica e Ferdinando diventerà sempre più stretto.

Intanto la ragazza resterà intenerita dalle confessioni di Flavia e, alla fine, accetterà di ricucire con lei il rapporto.

Intanto Dante Romagnoli continuerà a tramare alle spalle di Vittorio Conti, convinto del fatto che questa sia la strada giusta per raggiungere i suoi scopi.

Eppure, ci sarà un momento in cui Dante penserà di rinunciare ai suoi loschi piani, per evitare di danneggiare Beatrice.

Una nuova settimana che promette grandi colpi ed emozioni quella de Il Paradiso delle signore 6, che intanto si avvia verso il gran finale di questa stagione.

Il 29 aprile chiude Il Paradiso delle signore 6 e intanto si lavora alla settima stagione

Il prossimo 29 aprile, infatti, andrà in onda l'ultimo appuntamento, dopodiché la soap opera con Roberto Farnesi saluterà il pubblico in attesa di ritornare in onda nuovamente a partire da metà settembre.

La Rai, infatti, ha dato il via libera alla messa in cantiere delle nuove puntate anche andranno a comporre la settima stagione di questa soap che, ormai, è diventata un fiore all'occhiello della programmazione quotidiana con picchi che arrivano a toccare anche il 20% di share in daytime.