Le avventure della soap opera di origini turche Love is in the air continuano sui teleschermi italiani.

Le anticipazioni dell’episodio che il pubblico potrà seguire su Canale 5 il 23 marzo 2022 nella fascia oraria che va dalle 16:25 sino alle 17:30 circa, raccontano che scatenerà una certa discussione la scelta improvvisa del piccolo Can (Ahmet Efe Metekoğlu) di regalare a Kiraz (Maya Basol) l’anello appartenente alla signora Yadigar Özcan (Parla Şenol), che Kemal Özcan (Sinan Albayrak) ha deciso di dare alla sua amata Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) per chiederle di sposarlo.

Tutto ciò provocherà una discussione tra Serkan (Kerem Bürsin) e Engin Sezgin (Anıl İlter), infatti i due si daranno delle colpe a vicende per aver parlato troppo di matrimonio in presenza dei rispettivi bambini.

Anticipazioni Love is in the air del 23 marzo: Serkan e Engin litigano a causa dei rispettivi figli

Nella 225^ puntata dello sceneggiato, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 23 marzo, i telespettatori assisteranno a un battibecco tra i due fidati amici Serkan e Engin, a seguito della proposta di nozze di Can a Kiraz fatta servendosi dell’anello di Aydan. In particolare il ricco imprenditore e il marito di Piril si accuseranno a vicenda, per aver indottrinato i loro bambini sul tema del matrimonio.

Nel contempo Kerem (Sina Özer) dopo essere entrato in crisi per non avere i soldi necessari per pagare le spese universitarie (pur avendo vinto una borsa di studio), potrà fare un sospiro di sollievo: il giardiniere farà sapere a tutte le persone a lui care di essere riuscito a risolvere il grosso problema finanziario che lo attanagliava, anche se darà questa bellissima notizia nel momento meno opportuno.

Aydan si accorge della sparizione dell’anello regalato da Kemal, Burak aiuta economicamente Kerem in segreto

Nello specifico infatti ben presto Aydan si preoccuperà quando si renderà conto della sparizione improvvisa dell’anello che le ha regalato il suo compagno e promesso sposo Kemal per chiederle la mano in maniera ufficiale: sarà inevitabile quindi che il sospetto sul responsabile di tale fatto cada sul giardiniere.

In realtà non ci sarà affatto lo zampino di Kerem nella scomparsa del costosissimo gioiello, visto che si scoprirà essere stato Burak (Sinan Helvacı) ad aiutarlo economicamente. Quest’ultimo però su invito di Kerem, si vedrà costretto a mantenere il silenzio sul loro accordo segreto.