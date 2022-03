La settimana dal 21 al 25 marzo de Il Paradiso delle Signore sarà assolutamente imperdibile grazie alle innumerevoli vicende che si consumeranno nel corso delle puntate. Spazio a Ludovica che finirà per compiere un gesto d'amore inaspettato. La ragazza approfitterà dell'assenza della madre Flavia, che tornerà a Napoli per discutere con suo marito di alcune faccende economiche, e deciderà di debuttare al Circolo assieme all'amato Marcello. Come reagirà Flavia quando verrà a saperlo? Intanto Stefania spronerà Marco a dedicarsi anima e corpo a Gemma, mentre Gloria e Veronica collaboreranno per far riconciliare la ragazza con suo padre Ezio.

Il matrimonio tra Anna e Salvatore sarà a rischio, ma l'uomo metterà in atto un piano misterioso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, Anna confida a Beatrice i dubbi sull'imminente matrimonio

Non si placano gli scontri tra Vittorio Conti e Dante Romagnoli che, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, saranno ancora sul piede di guerra. Stefania, che nel frattempo è tornata a vivere dalle sue amiche Irene e Maria dopo essere stata cacciata da Villa Guarnieri, mentirà sul motivo della sua fuga da casa. Nel dettaglio, la Venere dirà alle amiche di aver avuto un litigio con il padre, quindi nasconderà il fatto di aver scoperto che la capo commessa Gloria è sua madre.

Il matrimonio di Anna e Salvatore sarà sempre più vicino, ma a quanto pare troppe difficoltà tormenteranno i due futuri sposi.

Imbriani nutrirà dei dubbi sulle nozze e lo confiderà a Beatrice.

Stefania incontrerà Marco e lo ringrazierà per averla aiutata, ma lo esorterà a pensare a Gemma anziché a lei. Intanto Gloria ammetterà di aver sbagliato, ma Stefania riuscirà a perdonarla?

Spoiler Il Paradiso delle Signore, puntate fino al 25 marzo 2022: Flavia parte per Napoli

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Gemma metterà da parte i dissidi vissuti con Stefania e Gloria e cercherà di far avvicinare le due donne. Nel frattempo la capo commessa del grande magazzino milanese esorterà Ezio a ricucire il rapporto con Stefania.

Problemi per la famiglia Brancia, con Flavia che sarà messa al corrente di un dettaglio a dir poco preoccupante e che la porterà ad assentarsi dal capoluogo lombardo. Tutto comincerà quando la madre di Ludovica verrà a sapere che suo marito non ha versato a Romagnoli la quota necessaria per prendere parte alla cordata di imprenditori. Senza Flavia tra i piedi, ecco che Ludovica e Marcello avranno modo di trascorrere del tempo insieme, lasciandosi andare all'intimità.

Flora insofferente verso Umberto, Marcello geloso

Flora, che ha deciso di prendere una posizione definitiva, schierandosi dalla parte di Umberto e lasciandosi alle spalle la vicenda che ha investito suo padre Achille, avrà a che fare con una crisi che la porterà ad essere insofferente nei confronti del commendatore.

Alla fine la donna confesserà di essersi innamorata di lui.

Sempre più in difficoltà, Anna e Salvatore dovranno decidere il da farsi sul loro futuro: si lasceranno oppure lui accetterà di andarsene da Milano? Intanto Ferdinando coinvolgerà Ludovica in un pranzo di lavoro a cui prenderà parte un suo amico, ma quest'ultimo finirà per pensare che i due siano una coppia e l'intera faccenda farà ingelosire Marcello.

Ludovica e il colpo di scena al Circolo

Anche Veronica, come Gloria, vorrà aiutare Stefania e l'uomo che ama a fare pace e a quanto pare riusciranno nell'intento. Dopo l'emozionante e commovente incontro tra Stefania e suo padre, Marco sarà il primo a raccogliere la reazione della ragazza.

Umberto, appreso dei sentimenti che Flora prova per lui, non vorrà che Adelaide ne venga al corrente. Flora, però, si aprirà a Ludovica confidandole i suoi tormenti sentimentali.

Ludovica deciderà di debuttare in pubblico assieme all'uomo che ama veramente, Marcello. Cosa penseranno i frequentatori del Circolo quando vedranno la coppia a braccetto insieme?

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Flavia apprende i pettegolezzi su Ludovica

Salvatore deciderà di fare qualcosa per salvare la sua relazione con Anna, quindi metterà in atto un piano misterioso di cui non ne saprà niente nemmeno Marcello. Intanto Flavia tornerà da Napoli e verrà a sapere tutti i pettegolezzi che riguardano la figlia Ludovica, scoprendo che i suoi piani per ostacolare la coppia non hanno funzionato.

E mentre Dante e Beatrice si riconciliano, abbandonandosi ad un bacio, Gemma si recherà da Stefania dopo aver scoperto che è stata a Villa Guarnieri. Sarà così che la giovane Zanatta apprenderà che si era nascosta nella foresteria quando tutti la credevano da zia Ernesta.