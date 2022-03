Marta torna nella soap Il Paradiso delle Signore? La porta è sempre aperta, e forse è arrivato il momento di spalancarla. A dare interessanti anticipazioni ci ha pensato un articolo pubblicato sul settimanale Gente. Le trame si complicheranno perché si formerà un triangolo amoroso tra Dante, Vittorio e Marta. Ma non solo: si parla anche di un'altra donna del passato di Conti che, alla luce dei fatti, non può che essere Beatrice.

Nelle puntate attuali, Dante sta facendo di tutto per rovinare Vittorio sia sul piano professionale che personale. Insieme alla sua complice Fiorenza sta organizzando una sfilata al Circolo, ma farà in modo che si riveli essere un disastro, così da far far una figuraccia alle Veneri e al Paradiso stesso.

Beatrice, finalmente, ha drizzato le orecchie e sembra essersi allontanata da Romagnoli, ma non per molto. Negli episodi della prossima settimana, infatti, riallaccerà i rapporti con Dante e i due si baceranno con passione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: Vittorio allo stremo

Come raccontano gli spoiler delle puntate de Il Paradiso delle Signore della prossima settimana, Vittorio dovrà fare i conti con le conseguenze della disastrosa sfilata che spiazzerà i presenti al Circolo.

Guarnieri continuerà a mentire ad Adelaide, e non solo riguardo la reale motivazione della vendita delle sue quote. Ebbene sì, perché Flora confesserà a Umberto di essersi innamorata di lui, ma resterà delusa dalla sua reazione.

L'unica preoccupazione del commendatore sarà quella di non far insospettire Adelaide, che non dovrà mai venire a conoscenza di quanto accaduto tra loro.

Marta torna per salvare Vittorio? Finale Il Paradiso delle Signore 6

Come sappiamo, Marta è all'estero, anche se prima di trasferirsi aveva provato a dare una seconda possibilità al matrimonio con Vittorio.

Le cose però non sono andate bene e la dolce Guarnieri ha preferito seguire la carriera.

Marta potrebbe però tornare a Milano per risollevare le sorti di Vittorio, dato che è stato anticipato già da tempo questo tanto atteso triangolo amoroso che si formerà tra lei, Vittorio e Dante. E non escludiamo che possa vincere finalmente l'amore, con una riconciliazione che farebbe felicissimi fan della coppia Marta - Vittorio.

Vittorio e Marta potrebbero tornare insieme e avere un figlio

Nella soap le sorprese non sono mai finite. Marta ha sofferto molto per il fatto di non poter avere figli, ma ha tentato una cura sperimentale che, oltre a essere rischiosa, non ha funzionato. Ora però è in America, un Paese all'avanguardia in questo campo e non escludiamo che, nel frattempo, abbia cercato di nuovo di risolvere il suo problema, questa volta riuscendoci.

Come nelle migliori favole, i fan sui social sperano che Marta e Vittorio tornino insieme e che la bella Guarnieri riesca a rimanere incinta. Un sogno che potrebbe assolutamente diventare realtà nel finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore.