Marco Melandri, ex pilota della MotoGp, è pronto per partecipare all'Isola dei Famosi. Su Instagram, il diretto interessato ha messo al corrente i suoi follower di un "segreto" che si sarebbe portato dentro da troppo tempo. Nel dettaglio, il futuro naufrago ha spiegato di avere avuto una relazione con una donna mentre era separato in casa con l'attuale compagna.

La confessione del futuro naufrago

Su Instagram, Marco Melandri ha postato due scatti: nel primo compare con la compagna Manuela e con la figlia mentre nel secondo c'è lui insieme ad una donna tale AM.

Come spiegato dall'ex pilota della MotoGp: “Il primo è uno scatto di famiglia, non ne pubblicavo uno da 15 mesi. Nel secondo c’è una donna con cui ho avuto una storia”. Lo sportivo ha raccontato di aver conosciuto AM (il nome è stato evitato per una questione di privacy) ed è subito diventata una relazione importante, alla quale era a conoscenza anche la sua attuale compagna. Melandri ha sostenuto che in quel periodo della vita si sentiva sempre in difetto è sbagliato verso gli altri. Il futuro concorrente dell’Isola dei Famosi ha spiegato di essere riuscito a riordinare le idee dentro sé stesso solo per il bene della figlia. Dunque, Melandri ha interrotto la relazione con AM: “Ho fatto tagli e rinunce in modo non sempre carino e gentile”.

Gli elogi alle donne più importanti della sua vita

Il 39enne di Ravenna nel proseguo del messaggio ha spiegato che le donne ancora una volta hanno dimostrato di essere più mature rispetto agli uomini. Melandri ha sostenuto che la sua attuale compagna ha sempre evitato di cercare lo scontro, anche quando ne aveva la possibilità.

AM invece, viene descritta come una donna stupenda da Marco alla quale non è mai riuscito a dare quello che meritava realmente. Dopo avere vuotato il sacco, Marco Melandri ha confidato di essersi tolto un peso e di essere pronto a vivere una nuova pagina della sua vita.

Infine, il futuro concorrente dell'Isola dei Famosi ha spiegato di non sapere se la sua mossa sia stata dettata dal coraggio o dalla debolezza.

L’indiscrezione di Deianira Marzano

La “confessione” di Marco Melandri potrebbe non essere casuale. Nei giorni scorsi, Deianira Marzano aveva riportato un presunto retroscena su Marco Melandri. Nel dettaglio, la blogger campana aveva fornito presunti dettagli sulla situazione sentimentale del futuro naufrago: “È separato in casa, ma ha una storia con un’altra donna”.

Insomma, l’ex pilota della MotoGP potrebbe essersi liberato del “peso” prima di volare per l’Honduras solo per un motivo: quando un concorrente partecipa ad un Reality Show, spesso la sua vita privata finisce sotto la lente d'ingrandimento.