Colpi di scena caratterizzeranno la nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda martedì 15 marzo 2022. Le anticipazioni rivelano che Dante deciderà in autonomia di organizzare la sfilata al Circolo. Quando Vittorio lo scoprirà non reagirà affatto bene e si scontrerà con il nuovo socio del grande magazzino. Intanto a casa Colombo arriverà un telegramma: il mittente è Stefania. Marco intanto ospiterà la collega nella tenuta di famiglia e nel frattempo declinerà gli inviti della fidanzata. La signorina Zanatta temerà che il ragazzo voglia lasciarla.

Stefania avrà una crisi interiore: ripenserà a tutti i bei momenti trascorsi con Gloria. La ragazza però sarà ancora molto arrabbiata e non avrà intenzione di perdonare la madre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ezio preoccupato

Nel corso della centoventisettesima puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa su Rai1 il 15 marzo, Stefania invierà un telegramma a casa Colombo. La giovane Venere non avrà la minima intenzione di tornare a casa ed affrontare il padre. Tuttavia comunicherà alla sua famiglia di essersi trasferita a casa di zia Ernesta per un periodo indefinito. In realtà la figlia di Ezio verrà ospitata da Marco nella tenuta di Adelaide. L'aspirante giornalista le avrà trovato un alloggio nella foresteria di famiglia e per stare affianco a Stefania, si troverà costretto a declinare l'invito della fidanzata.

Gemma inizierà a preoccuparsi e temerà che il fidanzato si stia allontanando da lei. Intanto i coniugi Colombo saranno preoccupati per la figlia e ciò provocherà un ulteriore avvicinamento tra i due.

Il Paradiso 6, Conti arrabbiato con Romagnoli

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda martedì 15 marzo 2022, rivelano nel dettaglio che al grande magazzino ci sarà un nuovo scontro tra Vittorio e Dante.

Il direttore dell'atelier non prenderà bene un'iniziativa del nuovo socio. All'insaputa di Conti, Romagnoli organizzerà una sfilata per presentare la nuova collezione dei capi a marchio Paradiso in una location inedita: il Circolo. Tuttavia l'ex marito di Marta reagirà male alla notizia e sarà molto infastidito per non essere stato interpellato.

Anche Beatrice rimarrà stupita dal comportamento del nuovo collega e cercherà in tutti i modi di placare l'ira del cognato. Intanto nella foresteria dei Guarnieri, Stefania sarà sommersa dalla solitudine e avrà tutto il tempo di riflettere su quanto appreso da Gloria. Nonostante il dolore, la commessa continuerà a pensare ai bellissimi momenti trascorsi con la signorina Moreau. Tuttavia da una parte vorrà perdonare Gloria, dall'altro sarà ancora molto arrabbiata con la madre per averla abbandonata.