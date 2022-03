Le anticipazioni della puntata di Un Posto al sole di domani, martedì 15 marzo 2022, si concentrano sulle conseguenze della serata tra Raffaele ed Elvira. L'episodio va in onda su Rai 3 alle 20:45 circa, salvo cambi di palinsesto e può essere visto anche on demand su RaiPlay.

La situazione tra Ornella e Raffaele non è delle migliori e non solo per la differenza di vedute in merito alla partenza di Patrizio. Sembra che la coppia, da tempo, fatichi a comprendersi. A dare una svolta decisiva, la serata che ha visto Raf ed Elvira particolarmente vicini.

Che cosa succederà ora?

Nel frattempo, Micaela è sempre più convinta di portare a Berlino Jimmy, non prendendo nemmeno in considerazione l'opinione di Niko e Susanna, così come quella di Renato. Anche se soffre per il fatto di non poter avere più figli, la giovane Cirillo non sta agendo nel modo più corretto. Inoltre, nella nuova puntata, arriverà una notizia che destabilizzerà non poco Roberto.

Un Posto al sole episodio di martedì 15 marzo 2022

Roberto ha fatto una dichiarazione d'amore in piena regola a Marina, che tuttavia ha scelto di partire con Fabrizio, nonostante tutto quello che è successo. La bella Giordano ha ammesso i suoi sentimenti nei confronti di Ferri, ma ha preferito dare retta alla testa piuttosto che al cuore.

Nelle nuove puntate di Un Posto al sole, Marina torna a Napoli. Roberto lo viene a sapere nella maniera meno appropriata possibile ma non può che esserne felice. Attenzione ai nuovi episodi, perché la situazione tra Marina e Ferri potrebbe completamente ribaltarsi.

Ovviamente, Lara prenderà malissimo la notizia del ritorno di Marina e farà a Roberto l'ennesima scenata di gelosia.

Occhio però ai prossimi episodi, perché quello di Marina non sarà l'unico ritorno gradito ai telespettatori di Upas.

Raffaele e Ornella si lasciano? Spoiler Un Posto al sole

La serata tra Raffaele ed Elvira non può non avere conseguenze. Nella puntata di domani, Raff si sentirà tremendamente in colpa ma cercherà di non far trapelare nulla con Ornella.

Una delle coppie più solide e amate di Upas potrebbe essere arrivata al capolinea.

Ignara di tutto, Ornella proverà a mediare tra Raffaele e Patrizio, che sarà tra l'altro in difficoltà con Samuel al bar Vulcano.

Nunzio si sente distante da Chiara

Infine, le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di martedì 15 marzo raccontano che Nunzio accuserà molto la differenza di ceto sociale che lo separa da Chiara.

Questo sarà però il problema minore, dato che nei prossimi episodi la giovane Petrone perderà di nuovo il controllo a causa della sua dipendenza e Nunzio, venuto a sapere delle bugie della fidanzata, non la prenderà per niente bene.