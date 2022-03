Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nell'episodio che andrà in onda nel pomeriggio di martedì 22 marzo ci sarà un colpo di scena che riguarderà la cordata di Dante e alcuni dei suoi soci. Infatti, Flavia scoprirà che suo marito ha dei debiti con Dante e non ha pagato le quote necessarie per entrare nella società con Romagnoli. Pertanto, la mamma di Brancia sarà costretta a lasciare Milano, per recarsi a Napoli dal consorte e vedere chiaro sulla vicenda. A quel punto, Ludovica e Marcello inizieranno a sognare di avere finalmente campo libero, per godersi un po' di intimità.

Inoltre, durante la puntata, verranno trattate le vicende che ruotano attorno a Stefania e a Gloria.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 22/3: il patrigno di Ludovica Brancia ha debiti con Dante

Dante ha escogitato un piano per sottrarre Il Paradiso delle signore dalle mani di Vittorio Conti. L'imprenditore ha iniziato ad acquisire attraverso un ricatto le quote di Umberto Guarnieri ed è entrato in possesso della metà dell'atelier milanese. Inoltre, Romagnoli ha trovato altri soci per raggiungere i suoi scopi, fra i quali sua cugina, Ferdinando e Ludovica. Flavia aveva pensato di fare entrare nella società sua figlia, facendo pagare la parte spettante a Brancia a suo marito. Purtroppo, però, la mamma di Ludovica verrà a sapere da Fiorenza, che il suo consorte non ha saldato la quota pattuita e, pertanto, l'imprenditore ha debiti aperti con Dante.

Il Paradiso delle signore, episodio 22/3: Flavia va a Napoli per scoprire cosa nasconde suo marito

A quel punto, Flavia sarà costretta a fare luce su quanto sta accadendo a suo marito e a capire le motivazioni che l'hanno spinto a non saldare la somma pattuita per entrare in affari con Dante. Pertanto, la mamma di Ludovica lascerà Milano per recarsi a Napoli.

Nel frattempo, venendo a sapere dell'imminente partenza della suocera, Marcello inizierà a tirare un sospiro di sollievo e, insieme alla sua fidanzata, inizieranno a pensare ai momenti di intimità che potranno trascorrere insieme, lontano da occhi indiscreti.

Il Paradiso delle signore, puntata 22/3: Gemma prova a fare avvicinare Stefania a Gloria

Nel frattempo, nell'episodio che andrà in onda martedì 22 marzo verranno trattate le vicende di Stefania e Gloria. A tal proposito, Gemma proverà a fare riavvicinare la sua sorellastra alla capocommessa, ma la giornalista sarà irremovibile e vorrà estromettere sua mamma dalla sua vita. Nel frattempo, Moreau suggerirà ad Ezio di provare a recuperare il rapporto con la figlia. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa succederà ai protagonisti della fiction.