Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Più forti del destino, nella seconda puntata della prima stagione che andrà in onda venerdì 11 marzo in prima serata su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel secondo appuntamento Arianna una delle tre protagoniste vorrà scappare con il suo amante Saverio e con sua figlia Camilla. La donna che tutti ritengono abbia perso la vita nell'incendio, vorrà andare via e ripartire da zero, però non avrà a disposizione i soldi necessari per poterlo fare.

Nel frattempo, Costanza si ritroverà in un vicolo ceco e sarà costretta a sposare Antonio, nonostante non provi dei sentimenti nei suoi confronti, soprattutto da quando ha conosciuto Libero. Invece, Rosalia continuerà a vivere in una casa che non è sua, a causa di Elvira che la terrà prigioniera e continuerà a fingere che la donna sia sua figlia Margherita.

Arianna troverà Camilla e vorrà andare a riprendersela

Nella seconda puntata in onda questa sera venerdì 11 marzo, a Palermo saranno tutti convinti che Arianna e Rosalia abbiano perso la vita nell'incendio, perché i nomi delle due donne saranno all'interno della lista delle vittime. In realtà, Rosalia non avrà perso la vita, ma sarà imprigionata nel palazzo di Donna Elvira e sembrerà non avere nessuna via d'uscita da quell'incubo.Invece, Arianna vorrà ritrovare a tutti i costi sua figlia e quindi sarà disposta a cogliere ogni rischio.

Alla fine la donna riuscirà a trovare Camilla e presto vorrà andare a riprenderla e scappare con lei e il suo amante.

Arianna e Saverio vorranno scappare via

Intanto, Costanza non proverà più nessun sentimento nei confronti di Antonio, ma quando troverà il coraggio di mettere fine alla loro relazione, verrà a sapere che se non dovesse sposare l'uomo, la sua famiglia andrebbe in rovina, a causa di alcuni affari non andati a buon fine.

Quindi, la ragazza si sentirà in trappola e sarà obbligata a sposare Antonio.

Nel mentre, Libero sarà costretto a nascondersi in quanto verrà accusato di aver appiccato l'incendio a aver causato una strage. Nonostante ciò, l'uomo rischierà la sua vita pur di vedere Costanza.

Invece, Arianna e Saverio vorrebbero rifarsi una vita in un altro posto, insieme alla figlia della donna Camilla.

Tuttavia però i due amanti dovranno fare i conti con la realtà, in quanto non potranno andare molto lontano senza avere i soldi. Proprio per questo motivo, Arianna e Saverio vorranno studiare un piano ai danni di Guglielmo, in modo tale da ottenere i soldi necessari per fuggire via, ma Lucchesi verrà a sapere che sua moglie è viva e non smetterà di cercarla.

Infine, Rosalia non si arrenderà all'idea di essere prigioniera di Donna Elvira, ma quest'ultima dirà una bugia per legarla per sempre a sé.