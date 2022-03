Al Paradiso delle signore 6, venerdì 25 marzo si concluderà una settimana molto importante per i protagonisti della Milano degli anni Sessanta e secondo le anticipazioni. Stefania (Grace Ambrose) dovrà fare i conti con le bugie dette a Gemma (Gaia Bavaro). La figlia di Veronica (Valentina Bartolo), infatti, verrà a sapere che la signorina Colombo è stata aiutata da Marco (Moisé Curia) ed ha trascorso dei giorni a villa Guarnieri e per Gemma sarà un duro colpo. Flavia (Madgalena Grochowska), invece, sarà di ritorno da Napoli e verrà a sapere da Fiorenza (Greta Oldoni) che Ludovica (Giulia Arena) ha ufficializzato il suo legame con Marcello.

Infine, Salvatore (Emanuel Caserio) avrà un'idea per salvare il suo fidanzamento, ma terrà segreti i suoi progetti anche con Barbieri.

Gemma a cena da Marco scoprirà che ha ospitato Stefania

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 25 marzo vedrà Stefania ancora al centro delle scene. Dopo essersi riappacificata con Ezio, infatti, la ragazza si troverà a dover fare i conti Gemma. La figlia di Veronica, infatti, sarà invitata a cena da Marco: quando arriverà a villa Guarnieri per puro caso scoprirà che Stefania è stata ospite per qualche giorno in foresteria e non la prenderà affatto bene. Dopo la cena, Gemma si recherà dalla figlia di Ezio e le chiederà spiegazioni in merito al periodo in cui è stata fuori casa.

Tutti, infatti, pensavano che Stefania avesse trascorso i giorni lontana da casa rifugiandosi dalla zia Ernesta.

Flavia saprà da Fiorenza che Ludovica è uscita con Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 di venerdì 25 marzo rivelano che Flavia ritornerà a Milano e Fiorenza non perderà tempo per raccontarle cosa ha fatto sua figlia in sua assenza.

La donna, infatti, verrà a sapere che Ludovica e Marcello sono andati insieme al circolo destando i pettegolezzi dei soci e per la signora Brancia la notizia non sarà affatto piacevole.

Salvatore si darà da fare per salvare la sua storia d'amore: anticipazioni puntata di venerdì 25 marzo

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 25 marzo, inoltre, ci sarà spazio anche per Salvatore.

Il ragazzo non si darà per vinto e nonostante abbia rinunciato ad acquistare la casa in cui andare a convivere con Anna studierà un modo per risolvere la situazione. Salvatore avrà già in mente un'idea che potrebbe salvare il suo fidanzamento ma, almeno per il momento, non potrà parlarne con nessuno e terrà all'oscuro anche Marcello in merito ai suoi progetti. Le anticipazioni non specificano cosa vorrà fare il figlio di Agnese e per scoprire come si evolverà la vicenda bisognerà attendere le nuove puntate della soap di Rai 1.