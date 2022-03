La soap opera italiana Il Paradiso delle Signore continua a riscuotere un grande successo con la sua sesta stagione, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. Nel corso della puntata trasmessa 21 marzo 2022, Stefania Colombo dimostrerà ancora una volta di non voler assolutamente accettare la madre Gloria Moreau (Lara Komar) nella sua vita. La sorellastra di Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), infatti, non perdonerà la donna che l’ha messa al mondo, nonostante la stessa le spiegherà per quale motivo le ha nascosto il loro legame di parentela per tutto questo tempo, riconoscendo i suoi sbagli.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 21 marzo: Stefania racconta una menzogna a Irene e Maria

Gli spoiler del 131esimo episodio dello sceneggiato, in programmazione sulla rete ammiraglia Rai lunedì 21 marzo dalle ore 15:55 circa, raccontano che Stefania, dopo essersi trasferita in maniera definitiva nell’appartamento di Irene (Francesca Del Fa) e Maria (Chiara Russo), mentirà alle amiche. In particolare la giovane Colombo, invece di far sapere alla commessa e alla ricamatrice del Paradiso di aver appreso di essere figlia della capo commessa Gloria, farà credere a entrambe di essersi data dalla fuga dopo aver avuto un battibecco con il padre Ezio (Massimo Poggio).

Successivamente Stefania avrà un confronto con Gemma, il primo dopo aver scoperto la verità sulla madre.

In più ringrazierà il suo collega di lavoro Marco (Moisé Curia) per averla fatta nascondere per alcuni giorni nella foresteria di Villa Guarnieri, dandole in questo mondo tutto il suo supporto possibile in questo momento per lei difficile. Cercherà anche di convincerlo a dedicare più tempo alla sua sorellastra, invitandolo a non preoccuparsi più per lei.

Gloria ammette i suoi errori alla figlia Stefania, tensione a causa dei nuovi diverbi tra Vittorio e Dante

A questo punto i telespettatori avranno modo di assistere al tanto atteso faccia a faccia tra Gloria e Stefania: la capo commessa ammetterà i suoi errori con la speranza di essere compresa dalla fanciulla. Purtroppo la giovane Colombo rimarrà ferma sui suoi passi, dato che non vorrà saperne di riconciliarsi con la madre.

Nel contempo Anna (Giulia Vecchio) sarà sincera con Beatrice (Caterina Bertoni), visto che si sfogherà con lei dicendole di aver iniziato ad avere dei dubbi sul suo futuro al fianco del fidanzato Salvatore (Emanuel Caserio). Intanto non mancheranno nuovi diverbi tra i due soci e nemici Vittorio (Alessandro Tersigni) e Dante (Luca Bastianello): al grande magazzino milanese ci sarà abbastanza tensione.