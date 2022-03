La sesta stagione della soap opera Il Paradiso delle Signore sta continuando a far vivere delle intense emozioni ai fan, con gli episodi in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. Gli spoiler dell’episodio del 15 marzo 2022 raccontano che Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia), a causa di Stefania Colombo (Grace Ambrose), non potrà accettare un invito da parte della fidanzata Gemma Zanatta (Gaia Bavaro). Quest’ultima farà fatica a nascondere la sua preoccupazione, visto che crederà che il suo amato voglia prendere le distanze da lei.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 15 marzo: Marco declina un invito di Gemma a causa di Stefania

Nella 127esima puntata della serie televisiva, che il pubblico potrà seguire martedì 15 marzo, Ezio (Massimo Poggio), Veronica (Valentina Bartolo) e Gemma continueranno a essere preoccupati per la lunga scomparsa di Stefania riceveranno. Le ansie, però, avranno un po' di tregua, visto che la ragazza gli invierà un telegramma. Intanto Marco continuerà a sostenere la giovane Colombo in tutti i modi, dopo averla fatta nascondere nella foresteria di Villa Guarnieri all’oscuro del commendatore Umberto (Roberto Farnesi) e di sua zia Adelaide (Vanessa Gravina). A causa di ciò il nipote della contessa si vedrà costretto a non uscire con Gemma, deludendola.

La figlia di Veronica, dopo il rifiuto inaspettato del suo amato, inizierà a temere che abbia deciso di allontanarsi da lei. Nel contempo Stefania, mentre si troverà da sola, avrà modo di pensare ai momenti vissuti con la madre Gloria (Lara Komar). La fanciulla sarà in evidente difficoltà, perché da un lato vorrebbe perdonare la madre, dall'altro è ancora molto arrabbiata nei suoi confronti.

Dante scatena la furia di Vittorio per aver organizzato una sfilata al Paradiso senza il suo consenso

Intanto si assisterà a uno scontro abbastanza acceso tra i due nemici Vittorio (Alessandro Tersigni) e Dante (Luca Bastianello), appena diventati soci di lavoro. Il direttore Conti, infatti, non reagirà per niente bene quando verrà a conoscenza di un’iniziativa presa da Romagnoli, riguardante il grande magazzino milanese, senza essersi confrontato prima con lui.

Il cugino di Fiorenza (Greta Oldoni), infatti, finirà per scatenare la furia di Vittorio per aver organizzato una sfilata in occasione della presentazione della nuova collezione del Paradiso, che avrà luogo nel Circolo.