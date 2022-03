Le avventure della soap opera Il Paradiso delle signore stanno continuando a entusiasmare il pubblico. Nel corso degli episodi in programma da lunedì 14 a venerdì 18 marzo 2022, Salvatore Amato rinuncerà alla convivenza con Anna Imbriani, e quindi a comprare l’appartamento in cui voleva trasferirsi con lei. Dante Romagnoli invece finirà per scatenare la furia di Vittorio Conti, dopo aver preso una decisione al circolo senza confrontarsi prima con lui.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, al 18 marzo: Ezio deciso a dire la verità su Gloria alla figlia Stefania

Nelle puntate della serie tv che i fan seguiranno su Rai Uno dal 14 al 18 marzo, Stefania mentre i suoi cari saranno preoccupati per la sua sparizione a sorpresa si presenterà a Villa Guarnieri: Marco non perderà tempo per far nascondere la collega nella foresteria della tenuta. Non passerà molto per vedere Umberto contrariato, non appena saprà del gesto fatto dal giovane di Sant’Erasmo.

Intanto a casa Colombo arriverà un telegramma di Stefania, mentre il nipote di Adelaide non avrà altra scelta oltre a quella di rifiutare un invito della fidanzata Gemma. Stefania mentre si troverà da sola ripenserà ai momenti vissuti con Gloria: la giovane sarà abbastanza combattuta, visto che da una parte vorrà perdonare la madre dell’altra sarà ancora molto arrabbiata.

Ezio e Gloria intanto nonostante saranno turbati per l’allontanamento della figlia, si vedranno costretti a non svelare la ragione per cui la stessa non si è assentata al paradiso. Finalmente Stefania dopo aver smesso di rifugiarsi a Villa Guarnieri per essersi resa conto di essere un ostacolo per Marco e Gemma, si trasferirà dalle sue amiche.

A questo punto Ezio riuscirà a incontrare la figlia, e vorrà approfittare dell’occasione per dirle la verità su sua madre.

Ludovica rimane colpita dai racconti di Ferdinando, arriva la mamma di Anna a Milano

Intanto Adelaide non sapendo che Dante ha ricattato suo cognato Umberto, sarà convinta che il ragazzo sia il socio adatto per Vittorio.

A proposito di Romagnoli avrà una lite abbastanza accesa con il direttore Conti, per aver organizzato una sfilata con l’obiettivo di presentare la collezione nuova del paradiso: per l’evento le commesse oltre a sfilare insieme a delle modelle professioniste, dovranno indossare gli abiti realizzati da Flora. Purtroppo l’esito della sfilata sarà pessimo, a causa di un piano architettato appositamente da Fiorenza e Dante per mettere in cattiva luce Vittorio.

Successivamente Ludovica rimarrà colpita dai racconti di Ferdinando Torrebruna, sempre più deciso a conquistarla. Flavia nel frattempo continuerà a darsi da fare, per far terminare la relazione della figlia con Marcello una volta per tutte.

Salvatore invece rinuncerà ad acquistare la casa che voleva condividere con Anna, dopo aver appreso che la figlia della stessa non vuole trasferirsi a Milano per nessuna ragione: a complicare la situazione ci penserà la madre di Imbriani, con il suo arrivo inaspettato in città. Agnese non perderà tempo per invitare la donna a far cambiare idea alla nipote Irene. Infine Anna inizierà a pensare, che potrebbe essere arrivato il momento per lei di tornare al suo paese di origine.